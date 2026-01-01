Įdiek JobOps vienu spustelėjimu.
Savarankiškai valdoma darbo paieškos sistema, kuri ieško skelbimų, pritaiko CV, įvertina tinkamumą ir seka visas paraiškas iš vieno valdymo pulto.
Rinkis VPS planą JobOps
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su JobOps
„JobOps“ taiko „DevOps“ principus darbo paieškai. Ji ieško „LinkedIn“, „Indeed“, „Glassdoor“, „Adzuna“ ir dar 10+ kitų darbo skelbimų portalų iš vieno ekrano, įvertina kiekvieną rezultatą pagal tavo profilį, generuoja gyvenimo aprašymą (CV), pritaikytą konkrečiai pozicijai, ir seka kiekvieną paraišką vienoje vietoje. Ji sąmoningai netaiko automatinio kandidatavimo – įdarbintojai gali aptikti automatizuotus pateikimus, todėl „JobOps“ suteikia tau greitį neaukojant kokybės.
Savitarna tavo nuosavame VPS serveryje leidžia tau visiškai kontroliuoti savo CV, paieškos istoriją, „Gmail“ stebėjimo žetonus ir AI paslaugų teikėjo raktus, užuot juos laikant trečiosios šalies SaaS paslaugoje. Sistema visus duomenis saugo lokaliai „SQLite“ duomenų bazėje kartu su sugeneruotais PDF failais, todėl visas kiekvienos paieškos ir paraiškos įrašas lieka tavo valdomoje infrastruktūroje.
Pagrindinės JobOps savybės
Kelių lentų paieška
Nuskaityk duomenis iš daugiau nei 10 darbo skelbimų portalų, įskaitant LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe ir Seek, per vieną paieškos sąsają.
AI tinkamumo vertinimas
Įvertink kiekvieną darbo pasiūlymą nuo 0 iki 100 pagal savo profilį, kad susitelktum tik į tas pozicijas, į kurias verta kandidatuoti, užuot rankiniu būdu peržiūrėjęs šimtus.
Pritaikytas CV generavimas
Perrašyk savo CV kiekvienam vaidmeniui automatiškai, eksportuok į nepriekaištingą PDF vietoje arba per „Reactive Resume“ integraciją.
Gmail gautųjų sekimas
Prijunk Gmail ir automatiškai aptik kvietimus į pokalbius, pasiūlymus ir atmetimus, kad atnaujintum paraiškos būseną be skaičiuoklių.
Naudok savo DI
Prijunkite „OpenAI“, „Gemini“, „OpenRouter“, „Codex“ arba bet kokį su „OpenAI“ suderinamą galinį tašką, tokį kaip „Ollama“ ar „LM Studio“.
Vizų rėmimo patikrinimai
Patikrink JK vizos rėmimo statusą skelbimuose ir parodyk tik tas pareigas, kurios atitinka tavo darbo leidimo reikalavimus.
Kodėl verta naudoti JobOps Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu