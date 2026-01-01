Iki 69 % nuolaida Milvus

Įdiek Milvus vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo vektorinė duomenų bazė, sukurta DI programoms, ieškanti milijardų įterpčių su mažesniu nei milisekundės vėlavimu.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
7,79/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Milvus vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Milvus

Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Milvus

Milvus yra populiariausia pasaulyje atvirojo kodo vektorinė duomenų bazė, specialiai sukurta saugoti ir ieškoti didelio matmenų skaičiaus įterpimų, sugeneruotų mašininio mokymosi modelių. Ji palaiko HNSW, IVF ir DiskANN indeksus, hibridinę tankių ir retų vektorių paiešką ir apdoroja milijardus vektorių, išlaikydama mažesnę nei milisekundės užklausos delsą. Šis šablonas diegia visą Milvus sistemą su etcd metaduomenims, MinIO objektų saugyklai ir Attu web valdymo sąsaja vizualiam valdymui.

Milvus talpinimas tavo VPS išlaiko nuosavus įterpimus ir jautrius naudotojo duomenis tavo infrastruktūroje, suteikia dedikuotą atmintį ir CPU didelės indeksavimo apimties DI darbo krūviams ir pašalina valdomų vektorinių duomenų bazių paslaugų mokesčius už užklausą.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Milvus savybės

Milijardinio masto paieška

Indeksuok ir užklausk milijardus vektorių su milisekundės dalies delsa, naudojant HNSW, IVF arba DiskANN indeksus.

Hibridinė paieška

Sujunkite tankiuosius vektorius, retuosius vektorius ir metaduomenų filtrus vienoje užklausoje, kad DI paieška būtų tikslesnė.

RAG paruošta infrastruktūra

Saugoti dokumentų įterpimus ir gauti atitinkamą kontekstą LLM modeliams, užtikrinant tikslius pokalbių robotus ir klausimų ir atsakymų sistemas.

Attu žiniatinklio sąsaja

Tvarkyk kolekcijas, vykdyk užklausas ir stebėk telkinio būklę per integruotą naršyklės valdymo konsolę.

Daugiakalbiai SDK

Oficialios klientų programos, skirtos Python, Java, Go ir Node.js, bei REST ir gRPC API, integruojasi su bet kokiu DI sprendimų rinkiniu.

Kodėl verta naudoti Milvus Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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