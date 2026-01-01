Įdiek Milvus vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo vektorinė duomenų bazė, sukurta DI programoms, ieškanti milijardų įterpčių su mažesniu nei milisekundės vėlavimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Milvus
Milvus yra populiariausia pasaulyje atvirojo kodo vektorinė duomenų bazė, specialiai sukurta saugoti ir ieškoti didelio matmenų skaičiaus įterpimų, sugeneruotų mašininio mokymosi modelių. Ji palaiko HNSW, IVF ir DiskANN indeksus, hibridinę tankių ir retų vektorių paiešką ir apdoroja milijardus vektorių, išlaikydama mažesnę nei milisekundės užklausos delsą. Šis šablonas diegia visą Milvus sistemą su etcd metaduomenims, MinIO objektų saugyklai ir Attu web valdymo sąsaja vizualiam valdymui.
Milvus talpinimas tavo VPS išlaiko nuosavus įterpimus ir jautrius naudotojo duomenis tavo infrastruktūroje, suteikia dedikuotą atmintį ir CPU didelės indeksavimo apimties DI darbo krūviams ir pašalina valdomų vektorinių duomenų bazių paslaugų mokesčius už užklausą.
Pagrindinės Milvus savybės
Milijardinio masto paieška
Indeksuok ir užklausk milijardus vektorių su milisekundės dalies delsa, naudojant HNSW, IVF arba DiskANN indeksus.
Hibridinė paieška
Sujunkite tankiuosius vektorius, retuosius vektorius ir metaduomenų filtrus vienoje užklausoje, kad DI paieška būtų tikslesnė.
RAG paruošta infrastruktūra
Saugoti dokumentų įterpimus ir gauti atitinkamą kontekstą LLM modeliams, užtikrinant tikslius pokalbių robotus ir klausimų ir atsakymų sistemas.
Attu žiniatinklio sąsaja
Tvarkyk kolekcijas, vykdyk užklausas ir stebėk telkinio būklę per integruotą naršyklės valdymo konsolę.
Daugiakalbiai SDK
Oficialios klientų programos, skirtos Python, Java, Go ir Node.js, bei REST ir gRPC API, integruojasi su bet kokiu DI sprendimų rinkiniu.
Kodėl verta naudoti Milvus Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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