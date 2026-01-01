Įdiek Uptrace vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo APM platforma, skirta paskirstytoms trasoms, metrikoms ir žurnalams, sukurta natūraliai naudojant OpenTelemetry.
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Ką gali kurti su Uptrace
„Uptrace“ yra atvirojo kodo programų veikimo stebėjimo (APM) platforma, kuri vienoje sąsajoje sujungia paskirstytas sekas, metrikas ir žurnalus iš „OpenTelemetry“ instrumentuotų programų. Sukurta naudojant „ClickHouse“ didelio pralaidumo telemetrijos saugojimui ir „PostgreSQL“ metaduomenims, ji suteikia „Datadog“ ir „New Relic“ stebėjimo galimybes be mokesčių už licencijas kiekvienam serveriui ar duomenų saugojimo vietos apribojimų.
Savarankiškai talpinant „Uptrace“ savo VPS serveryje, visi telemetrijos duomenys lieka tavo infrastruktūroje be mokesčių už kiekvieną seką ar žurnalą. Bet kuri programa, instrumentuota su „OpenTelemetry“ SDK – su „Go“, „Python“, „Node.js“, „Java“, „.NET“ ir kitomis – gali siųsti duomenis tiesiogiai per OTLP be papildomos konfigūracijos.
Pagrindinės Uptrace savybės
Paskirstytasis sekimas
Vizualizuok užklausų srautus tarp mikropaslaugų su išsamiais aprėpties duomenimis, liepsniniais grafikais ir paslaugų priklausomybių žemėlapiais, kad tiksliai nustatytum vėlavimo siauras vietas.
Rodikliai ir prietaisų skydeliai
Suderinama su PromQL metrikos sistema su daugiau nei 50 iš anksto sukurtų prietaisų skydelių, skirtų populiarioms sistemoms, duomenų bazėms ir infrastruktūros komponentams.
Centralizuota žurnalo paieška
Įkelkite ir atlikite viso teksto paiešką struktūrizuotuose žurnaluose kartu su susijusiais pėdsakais ir metrikomis vienoje bendroje užklausų sąsajoje.
Įspėjimai ir pranešimai
Nustatyk slenksčio arba anomalijų įspėjimus, nukreipiant juos į el. paštą, „Slack“, „PagerDuty“ arba pasirinktinius „webhook“ galinius taškus.
OTLP-natyvus įsisavinimas
Priima telemetriją iš bet kurio OpenTelemetry SDK per gRPC arba HTTP be pasirinktinių adapterių, rinkiklių ar nuosavų agentų.
Kodėl verta naudoti Uptrace Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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