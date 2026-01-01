Iki 69 % nuolaida Uptrace

Įdiek Uptrace vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo APM platforma, skirta paskirstytoms trasoms, metrikoms ir žurnalams, sukurta natūraliai naudojant OpenTelemetry.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Uptrace vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Uptrace

„Uptrace“ yra atvirojo kodo programų veikimo stebėjimo (APM) platforma, kuri vienoje sąsajoje sujungia paskirstytas sekas, metrikas ir žurnalus iš „OpenTelemetry“ instrumentuotų programų. Sukurta naudojant „ClickHouse“ didelio pralaidumo telemetrijos saugojimui ir „PostgreSQL“ metaduomenims, ji suteikia „Datadog“ ir „New Relic“ stebėjimo galimybes be mokesčių už licencijas kiekvienam serveriui ar duomenų saugojimo vietos apribojimų.

Savarankiškai talpinant „Uptrace“ savo VPS serveryje, visi telemetrijos duomenys lieka tavo infrastruktūroje be mokesčių už kiekvieną seką ar žurnalą. Bet kuri programa, instrumentuota su „OpenTelemetry“ SDK – su „Go“, „Python“, „Node.js“, „Java“, „.NET“ ir kitomis – gali siųsti duomenis tiesiogiai per OTLP be papildomos konfigūracijos.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Uptrace savybės

Paskirstytasis sekimas

Vizualizuok užklausų srautus tarp mikropaslaugų su išsamiais aprėpties duomenimis, liepsniniais grafikais ir paslaugų priklausomybių žemėlapiais, kad tiksliai nustatytum vėlavimo siauras vietas.

Rodikliai ir prietaisų skydeliai

Suderinama su PromQL metrikos sistema su daugiau nei 50 iš anksto sukurtų prietaisų skydelių, skirtų populiarioms sistemoms, duomenų bazėms ir infrastruktūros komponentams.

Centralizuota žurnalo paieška

Įkelkite ir atlikite viso teksto paiešką struktūrizuotuose žurnaluose kartu su susijusiais pėdsakais ir metrikomis vienoje bendroje užklausų sąsajoje.

Įspėjimai ir pranešimai

Nustatyk slenksčio arba anomalijų įspėjimus, nukreipiant juos į el. paštą, „Slack“, „PagerDuty“ arba pasirinktinius „webhook“ galinius taškus.

OTLP-natyvus įsisavinimas

Priima telemetriją iš bet kurio OpenTelemetry SDK per gRPC arba HTTP be pasirinktinių adapterių, rinkiklių ar nuosavų agentų.

Kodėl verta naudoti Uptrace Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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