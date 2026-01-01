Įdiek ITFlow vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo PSA platforma, skirta MSP, apimanti IT dokumentaciją, užklausų valdymą, atsiskaitymus ir klientų valdymą vienoje sistemoje.
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Ką gali kurti su ITFlow
ITFlow yra nemokama, atvirojo kodo Profesionalių paslaugų automatizavimo (PSA) platforma, sukurta specialiai valdomų paslaugų teikėjams (MSP). Ji sujungia IT dokumentaciją, pagalbos bilietų valdymą, atsiskaitymus ir sąskaitų išrašymą, klientų valdymą ir infrastruktūros stebėjimą į vieną savarankiškai talpinamą sistemą — pašalindama išsklaidytą atskirų įrankių rinkinį, kurį dauguma MSP naudoja kasdienėms operacijoms vykdyti.
Savarankiškai talpinant ITFlow VPS serveryje, jūsų verslas įgyja visišką nuosavybės teisę į kiekvieną kliento įrašą, prisijungimo duomenis ir finansinį dokumentą, be jokių licencijavimo mokesčių už techniką ar duomenų, laikomų trečiųjų šalių SaaS tiekėjų. Pirmą kartą prisijungus, sąrankos vedlys padės jums sukurti įmonės profilį ir administratoriaus paskyrą, prieš sistemai tampant prieinamai klientų darbui.
Pagrindinės ITFlow savybės
IT dokumentacijos centras
Centralizuokite klientų turtą, prisijungimo duomenis, domenus, SSL sertifikatus ir tinklo dokumentaciją ieškomoje, struktūrizuotoje žinių bazėje.
Užklausų valdymas ir pagalbos tarnyba
Valdyk palaikymo užklausas nuo jų sukūrimo iki išsprendimo, naudodamas el. pašto užklausų apdorojimą, SLA stebėjimą ir techniko laiko fiksavimą.
Mokėjimai ir sąskaitos
Kurk sąmatas, siųsk sąskaitas, sek išlaidas ir stebėk pajamas iš integruoto apskaitos prietaisų skydelio, be atskiro atsiskaitymo įrankio.
Domeno ir SSL įspėjimai
Automatiškai stebi klientų domenų ir SSL sertifikatų galiojimo pabaigos datas ir siunčia įspėjimus, prieš atnaujinimams tampant kritiniams.
Klientų portalas
Klientai prisijungia prie firminio savitarnos portalo, kad peržiūrėtų savo atvirus užklausimus, bendrinamus dokumentus ir sąskaitas faktūras.
Tiekėjų ir licencijų sekimas
Registruokite programinės įrangos licencijas, tiekėjų kontaktus ir atnaujinimo datas kartu su klientų turtu, kuriam jos priklauso.
Kodėl verta naudoti ITFlow Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
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