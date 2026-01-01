Iki 69 % nuolaida ITFlow

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Atvirojo kodo PSA platforma, skirta MSP, apimanti IT dokumentaciją, užklausų valdymą, atsiskaitymus ir klientų valdymą vienoje sistemoje.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek ITFlow vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su ITFlow

ITFlow yra nemokama, atvirojo kodo Profesionalių paslaugų automatizavimo (PSA) platforma, sukurta specialiai valdomų paslaugų teikėjams (MSP). Ji sujungia IT dokumentaciją, pagalbos bilietų valdymą, atsiskaitymus ir sąskaitų išrašymą, klientų valdymą ir infrastruktūros stebėjimą į vieną savarankiškai talpinamą sistemą — pašalindama išsklaidytą atskirų įrankių rinkinį, kurį dauguma MSP naudoja kasdienėms operacijoms vykdyti.

Savarankiškai talpinant ITFlow VPS serveryje, jūsų verslas įgyja visišką nuosavybės teisę į kiekvieną kliento įrašą, prisijungimo duomenis ir finansinį dokumentą, be jokių licencijavimo mokesčių už techniką ar duomenų, laikomų trečiųjų šalių SaaS tiekėjų. Pirmą kartą prisijungus, sąrankos vedlys padės jums sukurti įmonės profilį ir administratoriaus paskyrą, prieš sistemai tampant prieinamai klientų darbui.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės ITFlow savybės

IT dokumentacijos centras

Centralizuokite klientų turtą, prisijungimo duomenis, domenus, SSL sertifikatus ir tinklo dokumentaciją ieškomoje, struktūrizuotoje žinių bazėje.

Užklausų valdymas ir pagalbos tarnyba

Valdyk palaikymo užklausas nuo jų sukūrimo iki išsprendimo, naudodamas el. pašto užklausų apdorojimą, SLA stebėjimą ir techniko laiko fiksavimą.

Mokėjimai ir sąskaitos

Kurk sąmatas, siųsk sąskaitas, sek išlaidas ir stebėk pajamas iš integruoto apskaitos prietaisų skydelio, be atskiro atsiskaitymo įrankio.

Domeno ir SSL įspėjimai

Automatiškai stebi klientų domenų ir SSL sertifikatų galiojimo pabaigos datas ir siunčia įspėjimus, prieš atnaujinimams tampant kritiniams.

Klientų portalas

Klientai prisijungia prie firminio savitarnos portalo, kad peržiūrėtų savo atvirus užklausimus, bendrinamus dokumentus ir sąskaitas faktūras.

Tiekėjų ir licencijų sekimas

Registruokite programinės įrangos licencijas, tiekėjų kontaktus ir atnaujinimo datas kartu su klientų turtu, kuriam jos priklauso.

Kodėl verta naudoti ITFlow Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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