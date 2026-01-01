Įdiek Wizarr vienu spustelėjimu.
Kvietimų ir naudotojų valdymo sistema, skirta Plex, Jellyfin ir Emby, su valdomu prisijungimu ir prieigos kontrolėmis.
Rinkis VPS planą Wizarr
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Wizarr
Wizarr yra savo serveryje talpinama kvietimų ir naudotojų valdymo sistema, skirta Plex, Jellyfin ir Emby medijos serveriams. Ji generuoja saugias, bendrinamas kvietimų nuorodas su konfigūruojamomis galiojimo datomis, bibliotekos prieigos apribojimais ir paskyros trukmės limitais, o tada padeda naujiems naudotojams per vedamą prisijungimo procesą greitai prisijungti.
Savo serveryje talpindamas Wizarr kartu su savo medijos serveriu, tu įgyji smulkų valdymą, kas ir kiek laiko turi prieigą, nereikia rankiniu būdu tvarkyti naudotojų paskyrų kiekvieno medijos serverio administratoriaus skydelyje. Kvietimų stebėjimas, sesijų valdymas ir masiniai narių įrankiai leidžia praktiškai administruoti bendrinamą medijos biblioteką bet kokiu mastu.
Pagrindinės Wizarr savybės
Kvietimo nuorodos
Generuok unikalias kvietimo nuorodas su galiojimo datomis ir naudojimo limitais, kad galėtum dalintis kontroliuojama prieiga prie savo medijos serverio.
Bibliotekos apribojimai
Apribok pakviestų vartotojų prieigą prie konkrečių bibliotekų, kad svečiai pasiektų tik turinį, kuriuo su jais aiškiai pasidalinai.
Valdomas naudotojo įvedimas
Nauji pakviestieji vadovaujasi nuosekliu nustatymo vadovu, kuris padeda jiems susikurti paskyrą ir prijungti savo medijos programėlę.
Kelių serverių palaikymas
Valdyk naudotojus visuose Plex, Jellyfin ir Emby serveriuose iš vienos Wizarr valdymo panelės.
Kvietimų sekimas
Stebėk, kurie kvietimai buvo panaudoti, kada ir kieno, kad tavo narių sąrašas būtų tikslus ir aktualus.
Kodėl verta naudoti Wizarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.