Įdiek RabbitMQ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo AMQP pranešimų tarpininkas, skirtas patikimam asinchroniniam pranešimų siuntimui tarp paskirstytų programos komponentų.
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Ką gali kurti su RabbitMQ
„RabbitMQ“ yra de facto standartinis atvirojo kodo pranešimų tarpininkas, įgyvendinantis AMQP kartu su MQTT, STOMP ir kitų protokolų palaikymu. Jis atskiria siuntėjus ir gavėjus, todėl pranešimai saugiai laukia eilėje, kai gavėjai yra nepasiekiami, ir patikimai pristatomi, kai jie vėl prisijungia – taip pašalinamas tiesioginių API iškvietimų tarp paslaugų trapumas.
Savo serveryje talpinamas „RabbitMQ“ pašalina kainodarą už pranešimą ir priklausomybę nuo tiekėjo, jautrius verslo įvykius išlaiko jūsų infrastruktūroje ir suteikia jums visišką kontrolę virš eilių konfigūracijų, maršrutizavimo taisyklių ir duomenų saugojimo politikos. Integruota valdymo vartotojo sąsaja (UI) suteikia matomumą realiuoju laiku apie pranešimų srautus, eilių gylį ir gavėjų našumą be išorinių stebėjimo įrankių.
Pagrindinės RabbitMQ savybės
Lankstus keitimo maršrutizavimas
Tiesioginiai, teminiai, išplatinimo ir antraštiniai keitikliai leidžia nukreipti pranešimus tiksliai tiems vartotojams, kuriems jų reikia, be jokio nereikalingo maršrutizavimo kodo.
Patikimas pristatymas
Leidėjo patvirtinimai ir vartotojo patvirtinimai užtikrina, kad kiekvienas pranešimas būtų apdorotas bent vieną kartą, o nepristatytų pranešimų eilės fiksuoja nepavykusius pranešimus pakartotiniam bandymui.
Valdymo UI
Naršyklės pagrindu veikiantis prietaisų skydelis rodo eilių gylį realiuoju laiku, pranešimų dažnį ir ryšio būklę, kad galėtum stebėti ir šalinti problemas be CLI prieigos.
Kelių protokolų palaikymas
AMQP, MQTT ir STOMP palaikymas reiškia, kad bet kuri paslauga – daiktų interneto įrenginys, mobilioji programėlė ar mikropaslauga – gali publikuoti ir vartoti pranešimus naudodama vietinę kliento biblioteką.
Prioritetinės eilės
Priskirkite pranešimams prioriteto lygius, kad skubios užduotys būtų apdorojamos anksčiau nei įprastos foninės užduotys, nereikia kurti atskiros eilių infrastruktūros.
Kodėl verta naudoti RabbitMQ Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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