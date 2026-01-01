Iki 69 % nuolaida Workout Cool

Įdiek Workout Cool vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo sporto treniruočių platforma, skirta treniruočių planams kurti, pažangai stebėti ir asmeninei pratimų bibliotekai valdyti.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Workout Cool vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Workout Cool

„Workout Cool“ yra savarankiškai talpinama kūno rengybos mokymų platforma, kuri teikia išsamią pratimų duomenų bazę, struktūrizuotą treniruočių plano kūrimo įrankį ir sesijų stebėjimą – visa tai veikia jūsų serveryje be jokių prenumeratos mokesčių ar trečiųjų šalių duomenų bendrinimo. Vartotojai gali naršyti pratimus su mokomųjų vaizdo įrašų demonstracijomis, kurti individualizuotas treniruočių programas, suskirstytas pagal raumenų grupes ar treniruočių tikslus, ir registruoti treniruočių sesijas, kad galėtų stebėti rezultatus laikui bėgant.

Skirtingai nuo talpinamų kūno rengybos programėlių, kurios istorinius duomenis užrakina už prenumeratos, „Workout Cool“ visą treniruočių istoriją saugo „PostgreSQL“ duomenų bazėje jūsų pačių infrastruktūroje. Platforma palaiko autentifikavimą el. paštu ir slaptažodžiu kartu su pasirenkamu „Google OAuth“, o integruota pratimų biblioteka gali būti iš anksto užpildyta pavyzdiniais duomenimis pirmojo paleidimo metu.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Workout Cool savybės

Pratimų biblioteka

Naršykite išsamią pratimų duomenų bazę su mokomosiomis vaizdo demonstracijomis, suskirstytą pagal raumenų grupes, įrangą ir treniruočių tipą.

Treniruočių plano kūrėjas

Sukurkite struktūrizuotas kelių dienų treniruočių programas, pasirinkdami individualius pratimus, serijas, pakartojimus ir poilsio trukmę, skirtas bet kokiam fitneso tikslui.

Sesijos registravimas

Įrašyk kiekvieną treniruotę su realiais našumo duomenimis, kad galėtum sekti svorio progresą ir apimtį laikui bėgant.

Progresas

Vizualizuok jėgos prieaugį ir treniruočių nuoseklumą diagramomis, kurios rodo rezultatų tendencijas per treniruotes ir treniruočių programas.

Raumenų grupės filtravimas

Filtruok ir atrask pratimus pagal tikslinę raumenų grupę, kad sukurtum subalansuotas programas, apimančias kiekvieną kūno dalį.

Kodėl verta naudoti Workout Cool Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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