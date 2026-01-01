Įdiek Workout Cool vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo sporto treniruočių platforma, skirta treniruočių planams kurti, pažangai stebėti ir asmeninei pratimų bibliotekai valdyti.
Rinkis VPS planą Workout Cool
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Workout Cool
„Workout Cool“ yra savarankiškai talpinama kūno rengybos mokymų platforma, kuri teikia išsamią pratimų duomenų bazę, struktūrizuotą treniruočių plano kūrimo įrankį ir sesijų stebėjimą – visa tai veikia jūsų serveryje be jokių prenumeratos mokesčių ar trečiųjų šalių duomenų bendrinimo. Vartotojai gali naršyti pratimus su mokomųjų vaizdo įrašų demonstracijomis, kurti individualizuotas treniruočių programas, suskirstytas pagal raumenų grupes ar treniruočių tikslus, ir registruoti treniruočių sesijas, kad galėtų stebėti rezultatus laikui bėgant.
Skirtingai nuo talpinamų kūno rengybos programėlių, kurios istorinius duomenis užrakina už prenumeratos, „Workout Cool“ visą treniruočių istoriją saugo „PostgreSQL“ duomenų bazėje jūsų pačių infrastruktūroje. Platforma palaiko autentifikavimą el. paštu ir slaptažodžiu kartu su pasirenkamu „Google OAuth“, o integruota pratimų biblioteka gali būti iš anksto užpildyta pavyzdiniais duomenimis pirmojo paleidimo metu.
Pagrindinės Workout Cool savybės
Pratimų biblioteka
Naršykite išsamią pratimų duomenų bazę su mokomosiomis vaizdo demonstracijomis, suskirstytą pagal raumenų grupes, įrangą ir treniruočių tipą.
Treniruočių plano kūrėjas
Sukurkite struktūrizuotas kelių dienų treniruočių programas, pasirinkdami individualius pratimus, serijas, pakartojimus ir poilsio trukmę, skirtas bet kokiam fitneso tikslui.
Sesijos registravimas
Įrašyk kiekvieną treniruotę su realiais našumo duomenimis, kad galėtum sekti svorio progresą ir apimtį laikui bėgant.
Progresas
Vizualizuok jėgos prieaugį ir treniruočių nuoseklumą diagramomis, kurios rodo rezultatų tendencijas per treniruotes ir treniruočių programas.
Raumenų grupės filtravimas
Filtruok ir atrask pratimus pagal tikslinę raumenų grupę, kad sukurtum subalansuotas programas, apimančias kiekvieną kūno dalį.
Kodėl verta naudoti Workout Cool Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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