Įdiek ChiefOnboarding vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo darbuotojų įvedimo platforma, kuri automatizuoja žmogiškųjų išteklių procesus ir „Slack“ integracijas naujiems darbuotojams.
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Ką gali kurti su ChiefOnboarding
ChiefOnboarding yra nemokama, atvirojo kodo darbuotojų įdarbinimo platforma, kuri padeda personalo komandoms ir vadovams automatizuoti visą naujo darbuotojo įdarbinimo procesą – nuo išankstinio įdarbinimo kontrolinių sąrašų iki paskyrų suteikimo ir užduočių priskyrimo. Nauji darbuotojai gali užbaigti savo įdarbinimą per internetinį portalą arba tiesiogiai per „Slack“ robotą, todėl procesas atrodo natūralus, nepriklausomai nuo to, kur jie dirba.
Savarankiškai talpinant ChiefOnboarding savo VPS serveryje, jautrūs darbuotojų duomenys lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių mokesčių už vartotoją ir be priklausomybės nuo tiekėjo. Ji palaiko kelias kalbas ir laiko juostas, todėl yra praktiška paskirstytoms ir tarptautinėms komandoms.
Pagrindinės ChiefOnboarding savybės
Automatizuotos darbo eigos
Automatiškai inicijuokite užduotis, priminimus ir paskyrų teikimą pagal įvedimo etapus ir konfigūruojamus terminus.
„Slack“ robotų integracija
Nauji darbuotojai gali atlikti užduotis ir pasiekti išteklius tiesiogiai Slack programoje, nepereidami į atskirą interneto portalą.
Pasirengimo sekos
Pradėk įdarbinimo procesą prieš pirmąją dieną su automatizuotais išankstinio įdarbinimo kontroliniais sąrašais ir sveikinimo pranešimais.
Svetainės kalbos
Aptarnaukite paskirstytas ir tarptautines komandas su integruotu kelių kalbų palaikymu ir planavimu, atsižvelgiančiu į laiko juostas.
Užduočių ir išteklių stebėjimas
Priskirk užduotis, dalinkis dokumentais ir stebėk atlikimą visame įvedimo procese iš vienos valdymo panelės.
Kodėl verta naudoti ChiefOnboarding Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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