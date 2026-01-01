Įdiek Trip vienu spustelėjimu.
Minimalistinis savarankiškai talpinamas žemėlapių sekiklis ir kelionių planuoklis, skirtas lankytinoms vietoms ir kelių dienų maršrutams tvarkyti.
Rinkis VPS planą Trip
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Trip
„Trip“ yra savarankiškai valdomas minimalistinis žemėlapių sekiklis ir kelionių planuoklis, leidžiantis tau rinkti lankytinas vietas interaktyviuose žemėlapiuose ir paversti jas struktūrizuotais kelių dienų maršrutais. Sukurtas su švaria, dėmesio neatitraukiančia sąsaja, jis sutelkia dėmesį į dvi veiklas, kurias keliautojai iš tiesų kartoja: žymėti vietas, vertas aplankymo, ir sudaryti iš jų keliones su datomis, pastabomis ir priedais.
Naudojant „Trip“ savo VPS serveryje, kiekvienas POI, maršrutas ir kelionės draugo nuoroda lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje. Nėra telemetrijos, reklamos ir trečiųjų šalių debesies — tavo kelionės tikslai ir planai niekada nepalieka tavo serverio, o OIDC integracija leidžia tau prijungti „Trip“ prie esamos vieno prisijungimo sistemos, kai to nori.
Pagrindinės Trip savybės
Interaktyvūs POI žemėlapiai
Įdėkite, suskirstykite į kategorijas ir filtruokite lankytinas vietas ant pritaikomų žemėlapio plytelių, sukurtų naudojant Leaflet, kad galėtumėte greitai ir patogiai naršyti mobiliaisiais įrenginiais.
Kelių dienų maršrutai
Sugrupuok lankytinas vietas į dienos kelionės planus su pastabomis, išlaidomis ir priedais, kad visas planas būtų vienoje vietoje.
Kelionių bendradarbiavimas
Dalinkis kelionėmis su kelionės draugais, kad visi matytų tą patį maršrutą ir atnaujinimus, nereikėtų derinti pokalbių gijų ar skaičiuoklių.
OIDC vienkartinis prisijungimas
Pasirenkamas „OpenID Connect“ prisijungimas leidžia tau pakartotinai naudoti esamą tapatybės teikėją, užuot valdžius atskirą „Trip“ paskyrą.
Privatumas nuo pat pradžių
Jokios telemetrijos, sekimo ar reklamų – kiekviena vieta, nuotrauka ir kelionė lieka tavo VPS tiesioginėje tavo kontrolėje.
Lengvas SQLite
Vienas konteineris, palaikomas SQLite ir turintis vieną saugyklos tomą, todėl atsarginių kopijų kūrimas ir perkėlimas tampa paprastu failų kopijavimu.
Kodėl verta naudoti Trip Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
AdventureLog
Savarankiškai talpinama kelionių sekimo priemonė ir kelionių planuotojas su interaktyviais žemėlapiais
AirTrail
Asmeninis skrydžių žurnalas su interaktyviu žemėlapiu, statistika ir kelių naudotojų palaikymu