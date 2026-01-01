Iki 69 % nuolaida Bludit

Įdiek Bludit vienu spustelėjimu.

Paprasta, greita ir saugi failų pagrindu veikianti CMS asmeniniams tinklaraščiams ir mažoms svetainėms, nereikalaujanti duomenų bazės.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Bludit vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Bludit

69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Bludit

„Bludit“ yra atvirojo kodo plokščiųjų failų turinio valdymo sistema, kuri kiekvieną įrašą, puslapį ir nustatymą saugo kaip „Markdown“ ir „JSON“ failus diske. Kadangi jai nereikia „MySQL“, „PostgreSQL“ ar jokios kitos duomenų bazės, visa sistema yra lengvesnė, greičiau atsarginėms kopijoms kurti ir lengviau migruojama tarp serverių nei tradicinės PHP TVS.

Savarankiškas „Bludit“ talpinimas VPS serveryje suteikia tinklaraštininkams ir mažų svetainių savininkams visišką savo turinio ir temų nuosavybę, be trečiųjų šalių talpinimo mokesčių ir be priklausomybės nuo platformos. Įrašus galima redaguoti iš naršyklės pagrindu veikiančios administratoriaus sąsajos arba tiesiogiai failų sistemoje, o projektas pateikiamas su įmontuotu paveikslėlių tvarkytuvu, įskiepių sistema ir moderniomis temomis, paruoštomis pritaikyti.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Bludit savybės

Nereikia duomenų bazės

Visą turinį saugo plokščiuose „Markdown“ ir JSON failuose, todėl diegimas, atsarginės kopijos kūrimas ir versijų valdymas yra toks pat paprastas kaip aplanko kopijavimas.

Markdown publikavimas

Rašyk įrašus ir puslapius Markdown formatu su naršyklės redaktoriumi, kuris palaiko juodraščius, suplanuotą publikavimą ir kategorijas.

Šablonai ir įskiepiai

Tinkink išvaizdą naudodamas integruotas modernias temas ir išplėsk funkcionalumą per įskiepių sistemą, neliesdamas pagrindinio kodo.

Integruota nuotraukų tvarkyklė

Įkelkite, tvarkykite ir įterpkite paveikslėlius iš medijos bibliotekos, integruotos į administratoriaus skydelį, nenaudodami išorinių saugojimo paslaugų.

Kelių naudotojų rolės

Pakviesk redaktorius ir autorius su skirtingomis teisėmis, kad keli bendradarbiai galėtų publikuoti nesidalindami viena paskyra.

Kodėl verta naudoti Bludit Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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