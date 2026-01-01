Įdiek Bludit vienu spustelėjimu.
Paprasta, greita ir saugi failų pagrindu veikianti CMS asmeniniams tinklaraščiams ir mažoms svetainėms, nereikalaujanti duomenų bazės.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Bludit
„Bludit“ yra atvirojo kodo plokščiųjų failų turinio valdymo sistema, kuri kiekvieną įrašą, puslapį ir nustatymą saugo kaip „Markdown“ ir „JSON“ failus diske. Kadangi jai nereikia „MySQL“, „PostgreSQL“ ar jokios kitos duomenų bazės, visa sistema yra lengvesnė, greičiau atsarginėms kopijoms kurti ir lengviau migruojama tarp serverių nei tradicinės PHP TVS.
Savarankiškas „Bludit“ talpinimas VPS serveryje suteikia tinklaraštininkams ir mažų svetainių savininkams visišką savo turinio ir temų nuosavybę, be trečiųjų šalių talpinimo mokesčių ir be priklausomybės nuo platformos. Įrašus galima redaguoti iš naršyklės pagrindu veikiančios administratoriaus sąsajos arba tiesiogiai failų sistemoje, o projektas pateikiamas su įmontuotu paveikslėlių tvarkytuvu, įskiepių sistema ir moderniomis temomis, paruoštomis pritaikyti.
Pagrindinės Bludit savybės
Nereikia duomenų bazės
Visą turinį saugo plokščiuose „Markdown“ ir JSON failuose, todėl diegimas, atsarginės kopijos kūrimas ir versijų valdymas yra toks pat paprastas kaip aplanko kopijavimas.
Markdown publikavimas
Rašyk įrašus ir puslapius Markdown formatu su naršyklės redaktoriumi, kuris palaiko juodraščius, suplanuotą publikavimą ir kategorijas.
Šablonai ir įskiepiai
Tinkink išvaizdą naudodamas integruotas modernias temas ir išplėsk funkcionalumą per įskiepių sistemą, neliesdamas pagrindinio kodo.
Integruota nuotraukų tvarkyklė
Įkelkite, tvarkykite ir įterpkite paveikslėlius iš medijos bibliotekos, integruotos į administratoriaus skydelį, nenaudodami išorinių saugojimo paslaugų.
Kelių naudotojų rolės
Pakviesk redaktorius ir autorius su skirtingomis teisėmis, kad keli bendradarbiai galėtų publikuoti nesidalindami viena paskyra.
Kodėl verta naudoti Bludit Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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