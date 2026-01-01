Įdiek Piwigo vienu spustelėjimu.
Išvystyta atvirojo kodo nuotraukų galerijos platforma su šimtais įskiepių, detaliais bendrinimo nustatymais ir masinio importavimo darbo eigomis, skirta rimtiems archyvams.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Piwigo
„Piwigo“ yra viena ilgiausiai veikiančių atvirojo kodo nuotraukų galerijos programų, sukurta specialiai didelėms nuotraukų kolekcijoms valdyti. Skirtingai nei lengvieji galerijos scenarijai, „Piwigo“ tvarko šimtų tūkstančių nuotraukų archyvus su EXIF/IPTC indeksavimu, kelių lygių albumų hierarchijomis, konfigūruojamais miniatiūrų dydžiais, detaliais leidimais kiekvienam albumui ir įskiepių ekosistema, kurią sudaro daugiau nei 200 bendruomenės plėtinių, apimančių viską nuo veidų atpažinimo iki pasirinktinių temų.
Savarankiškai talpinant „Piwigo“ savo VPS serveryje, originalai pilna raiška, vietos duomenys ir peržiūrų statistika lieka infrastruktūroje, kurią valdai tu, o ne perduodami nuotraukų SaaS paslaugai. PHP ir MySQL stekas yra itin stabilus, veikia su minimaliais resursais ir kuria galerijas, kurios veikia internete jau du dešimtmečius – todėl „Piwigo“ yra populiarus pasirinkimas klubams, muziejams, fotografams ir šeimoms, norinčioms, kad jų nuotraukų archyvas išliktų ilgiau nei bet kuris konkretus debesies paslaugų teikėjas.
Pagrindinės Piwigo savybės
Didelis bibliotekos mastelio keitimas
Nuo pat pirmos dienos sukurta tvarkyti šimtų tūkstančių nuotraukų archyvus su greitu naršymu, paieška ir puslapiavimu – ne tik mėgėjų lygio galerijas.
Daugiapakopiai albumai
Tvarkyk nuotraukas įdėtuosiuose ir virtualiuose albumuose (viena nuotrauka gali būti keliose vietose) su kiekvieno albumo leidimais, skirtais detaliai bendrinti.
EXIF ir IPTC indeksavimas
Automatinis kameros, objektyvo ir IPTC metaduomenų ištraukimas leidžia nuotraukas ieškoti pagal kameros korpusą, židinio nuotolį, vietą arba bet kokią pasirinktinę žymę.
200+ įskiepių
Aktyvus bendruomenės plėtinių katalogas apima veido atpažinimą, vandenženklių kūrimą, skaidrių demonstracijų temas, įkėlimo įrankius mobiliesiems, dalijimąsi socialiniuose tinkluose ir dar daugiau.
Detalus bendrinimas
Vieša, privati, slaptažodžiu apsaugota ir grupei apribota albumų prieiga su atsisiuntimo leidimais kiekvienai nuotraukai ir EXIF duomenų pašalinimu bendrinamiems albumams.
Masinio įkėlimo įrankiai
Serverio pusės ir FTP/SFTP sinchronizavimo darbo eigos leidžia lengvai įkelti tūkstančius nuotraukų vienu metu, užuot jas įkėlus po vieną.
Kodėl verta naudoti Piwigo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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