Iki 69 % nuolaida Scada-LTS

Įdiekite Scada-LTS vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo internetinė SCADA sistema, skirta pramoniniam stebėjimui, prietaisų skydeliams, pavojaus signalams ir protokolu pagrįstam įrenginių valdymui.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite Scada-LTS vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Scada-LTS

„Scada-LTS“ yra Java pagrindu sukurta, žiniatinklyje veikianti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistema, skirta inžinieriams, kuriems reikia stebėti ir valdyti pramoninę įrangą iš naršyklės. Sukurta remiantis patikrinta „Mango Automation“ kodų baze, joje yra grafinis rodinių redaktorius, istorinių duomenų registravimas, aliarmų valdymas, scenarijų kūrimas ir integruotos tvarkyklės, skirtos Modbus, SNMP, OPC ir kitiems pramoniniams protokolams – be nuosavybės teisių licencijų ar mokesčių už žymę.

Savarankiškai talpinant „Scada-LTS“ savo VPS serveryje, proceso duomenys, įrenginių prisijungimo duomenys ir operatoriaus veikla lieka visiškai jūsų infrastruktūroje, o prietaisų skydeliai tampa prieinami lauko komandoms per standartinį HTTPS, neatskleidžiant PLC viešajam internetui.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Scada-LTS savybės

Daugiaprotokolinės tvarkyklės

Vietiniai Modbus, SNMP, OPC, HTTP ir SQL duomenų šaltiniai jungiasi prie PLC, jutiklių ir esamų sistemų be trečiųjų šalių šliuzų.

Grafinių rodinių redaktorius

Vilkimo ir numetimo vaizdų kūrimo įrankis leidžia inžinieriams sudaryti gyvas imitacines schemas, matuoklius ir tendencijų grafikus tiesiogiai naršyklėje.

Aliarmai ir įvykių tvarkyklės

Konfigūruojami aliarmo lygiai su el. pašto, scenarijų vykdymo ir nustatytųjų reikšmių veiksmais paverčia anomalijas automatizuotais atsakymais visoje gamykloje.

Istorinių duomenų registravimas

Kiekvienas duomenų taškas yra žymimas laiku ir saugomas MySQL, o tai leidžia atlikti ilgalaikę tendencijų analizę, rengti ataskaitas ir užtikrinti reguliavimo audito sekas.

Skriptai ir meta taškai

„JavaScript“ pagrindu veikiantys meta taškai ir įvykių valdikliai apskaičiuoja išvestines vertes, KPI ir individualizuotą logiką be išorinių paslaugų.

Interneto gimtoji architektūra

Veikia Apache Tomcat su visiškai naršykle pagrįsta vartotojo sąsaja, todėl operatoriai prietaisų skydelius pasiekia iš bet kurio tinklo įrenginio.

Kodėl verta naudoti Scada-LTS Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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