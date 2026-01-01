Įdiekite Scada-LTS vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo internetinė SCADA sistema, skirta pramoniniam stebėjimui, prietaisų skydeliams, pavojaus signalams ir protokolu pagrįstam įrenginių valdymui.
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Ką gali kurti su Scada-LTS
„Scada-LTS“ yra Java pagrindu sukurta, žiniatinklyje veikianti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistema, skirta inžinieriams, kuriems reikia stebėti ir valdyti pramoninę įrangą iš naršyklės. Sukurta remiantis patikrinta „Mango Automation“ kodų baze, joje yra grafinis rodinių redaktorius, istorinių duomenų registravimas, aliarmų valdymas, scenarijų kūrimas ir integruotos tvarkyklės, skirtos Modbus, SNMP, OPC ir kitiems pramoniniams protokolams – be nuosavybės teisių licencijų ar mokesčių už žymę.
Savarankiškai talpinant „Scada-LTS“ savo VPS serveryje, proceso duomenys, įrenginių prisijungimo duomenys ir operatoriaus veikla lieka visiškai jūsų infrastruktūroje, o prietaisų skydeliai tampa prieinami lauko komandoms per standartinį HTTPS, neatskleidžiant PLC viešajam internetui.
Pagrindinės Scada-LTS savybės
Daugiaprotokolinės tvarkyklės
Vietiniai Modbus, SNMP, OPC, HTTP ir SQL duomenų šaltiniai jungiasi prie PLC, jutiklių ir esamų sistemų be trečiųjų šalių šliuzų.
Grafinių rodinių redaktorius
Vilkimo ir numetimo vaizdų kūrimo įrankis leidžia inžinieriams sudaryti gyvas imitacines schemas, matuoklius ir tendencijų grafikus tiesiogiai naršyklėje.
Aliarmai ir įvykių tvarkyklės
Konfigūruojami aliarmo lygiai su el. pašto, scenarijų vykdymo ir nustatytųjų reikšmių veiksmais paverčia anomalijas automatizuotais atsakymais visoje gamykloje.
Istorinių duomenų registravimas
Kiekvienas duomenų taškas yra žymimas laiku ir saugomas MySQL, o tai leidžia atlikti ilgalaikę tendencijų analizę, rengti ataskaitas ir užtikrinti reguliavimo audito sekas.
Skriptai ir meta taškai
„JavaScript“ pagrindu veikiantys meta taškai ir įvykių valdikliai apskaičiuoja išvestines vertes, KPI ir individualizuotą logiką be išorinių paslaugų.
Interneto gimtoji architektūra
Veikia Apache Tomcat su visiškai naršykle pagrįsta vartotojo sąsaja, todėl operatoriai prietaisų skydelius pasiekia iš bet kurio tinklo įrenginio.
Kodėl verta naudoti Scada-LTS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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