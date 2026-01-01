Įdiek EmailEngine vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas el. pašto API, kuris jungia IMAP ir SMTP paskyras ir pateikia jas kaip vieningą REST sąsają.
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Ką gali kurti su EmailEngine
„EmailEngine“ yra savarankiškai talpinama paslauga, kuri jungiasi prie IMAP ir SMTP pašto dėžučių – įskaitant „Gmail“, „Outlook“ ir bet kurį standartinį teikėją – ir visas el. pašto operacijas pateikia per vieną REST API. Užuot rašę programos kodą, kuris tiesiogiai bendrauja su IMAP, kūrėjai registruoja el. pašto paskyras „EmailEngine“ sistemoje ir tada siunčia, gauna, ieško ir sinchronizuoja el. laiškus per aiškius HTTP galinius taškus.
Savarankiškai talpinant „EmailEngine“ savo VPS serveryje, el. pašto paskyrų prisijungimo duomenys ir pranešimų duomenys lieka jūsų infrastruktūroje. „EmailEngine“ tvarko pakartotinį prisijungimą, prisijungimo duomenų šifravimą ir „webhook“ pristatymą, kad programos kodas liktų sutelktas į verslo logiką, o ne į el. pašto protokolo tvarkymą. Pridedamas 14 dienų bandomasis laikotarpis; nuolatiniam naudojimui gamyboje reikalinga licencija.
Pagrindinės EmailEngine savybės
Vieninga el. pašto REST API
Pasiekti visas IMAP ir SMTP operacijas — siųsti, gauti, ieškoti, sinchronizuoti — per vieną HTTP galinį tašką, nepriklausomai nuo el. pašto paslaugų teikėjo.
Daugelio paskyrų valdymas
Registruok kelias el. pašto paskyras iš bet kurio tiekėjo ir valdyk visas pašto dėžutes per vieną vieningą API, be atskiro integravimo su kiekvienu tiekėju.
Webhook įvykių pristatymas
Gauk realaus laiko HTTP pranešimus, kai ateina nauji el. laiškai, perskaitomi pranešimai arba pasikeičia pašto dėžutės būsena, be nuolatinio tikrinimo.
Prisijungimo duomenų šifravimas
Visi saugomi el. pašto paskyrų slaptažodžiai ir „OAuth“ prieigos raktai yra užšifruojami naudojant pagrindinį slaptąjį raktą, kurį sukonfigūruoji diegimo metu.
SMTP pateikimo tarpinis serveris
Siųskite el. laiškus registruotų paskyrų vardu, naudodami integruotą SMTP tarpinį serverį, neatskleidžiant neapdorotų prisijungimo duomenų siuntimo paslaugoms.
Kodėl verta naudoti EmailEngine Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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