Iki 69 % nuolaida EmailEngine

Įdiek EmailEngine vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinamas el. pašto API, kuris jungia IMAP ir SMTP paskyras ir pateikia jas kaip vieningą REST sąsają.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
10,99/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek EmailEngine vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su EmailEngine

„EmailEngine“ yra savarankiškai talpinama paslauga, kuri jungiasi prie IMAP ir SMTP pašto dėžučių – įskaitant „Gmail“, „Outlook“ ir bet kurį standartinį teikėją – ir visas el. pašto operacijas pateikia per vieną REST API. Užuot rašę programos kodą, kuris tiesiogiai bendrauja su IMAP, kūrėjai registruoja el. pašto paskyras „EmailEngine“ sistemoje ir tada siunčia, gauna, ieško ir sinchronizuoja el. laiškus per aiškius HTTP galinius taškus.

Savarankiškai talpinant „EmailEngine“ savo VPS serveryje, el. pašto paskyrų prisijungimo duomenys ir pranešimų duomenys lieka jūsų infrastruktūroje. „EmailEngine“ tvarko pakartotinį prisijungimą, prisijungimo duomenų šifravimą ir „webhook“ pristatymą, kad programos kodas liktų sutelktas į verslo logiką, o ne į el. pašto protokolo tvarkymą. Pridedamas 14 dienų bandomasis laikotarpis; nuolatiniam naudojimui gamyboje reikalinga licencija.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės EmailEngine savybės

Vieninga el. pašto REST API

Pasiekti visas IMAP ir SMTP operacijas — siųsti, gauti, ieškoti, sinchronizuoti — per vieną HTTP galinį tašką, nepriklausomai nuo el. pašto paslaugų teikėjo.

Daugelio paskyrų valdymas

Registruok kelias el. pašto paskyras iš bet kurio tiekėjo ir valdyk visas pašto dėžutes per vieną vieningą API, be atskiro integravimo su kiekvienu tiekėju.

Webhook įvykių pristatymas

Gauk realaus laiko HTTP pranešimus, kai ateina nauji el. laiškai, perskaitomi pranešimai arba pasikeičia pašto dėžutės būsena, be nuolatinio tikrinimo.

Prisijungimo duomenų šifravimas

Visi saugomi el. pašto paskyrų slaptažodžiai ir „OAuth“ prieigos raktai yra užšifruojami naudojant pagrindinį slaptąjį raktą, kurį sukonfigūruoji diegimo metu.

SMTP pateikimo tarpinis serveris

Siųskite el. laiškus registruotų paskyrų vardu, naudodami integruotą SMTP tarpinį serverį, neatskleidžiant neapdorotų prisijungimo duomenų siuntimo paslaugoms.

Kodėl verta naudoti EmailEngine Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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