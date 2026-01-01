Įdiekite „Chatpad AI“ vienu spustelėjimu.
Į privatumą orientuota ChatGPT sąsaja, kuri visus pokalbius saugo vietoje, be sekimo ar duomenų rinkimo.
Rinkis VPS planą Chatpad AI
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Chatpad AI
„Chatpad AI“ yra švari, atvirojo kodo žiniatinklio sąsaja „OpenAI“ GPT modeliams, kuri saugo kiekvieną pokalbį ir API raktą naršyklės vietinėje saugykloje, o ne išoriniuose serveriuose. Nėra jokio sekimo, slapukų ir serverio pusės registravimo – tavo užklausos ir atsakymai keliauja tiesiai iš tavo naršyklės į „OpenAI“ API ir niekur kitur.
„Chatpad AI“ savarankiškas talpinimas suteikia komandoms bendrą, visada prieinamą „ChatGPT“ sąsają įmonės infrastruktūroje, centralizuojant API naudojimo atsiskaitymą ir užtikrinant patikimą prieigą, nepriklausomą nuo „OpenAI“ vartotojų paslaugų prieinamumo ar politikos pokyčių.
Pagrindinės Chatpad AI savybės
Vietinė duomenų talpa
Visi pokalbiai ir API raktai saugomi tavo naršyklės vietinėje saugykloje, todėl jokia trečiųjų šalių paslauga niekada nemato tavo užklausų ar atsakymų.
Nereikia paskyros
Pridėk savo OpenAI API raktą nustatymuose ir iškart pradėk pokalbį – jokių registracijų, prenumeratų ar naudojimo įspėjimų, kurie nutrauktų tavo darbo eigą.
Pokalbių eksportas
Eksportuok ir importuok pokalbius kaip failus, kad galėtum sukurti svarbių pokalbių atsargines kopijas arba tęsti juos pakeitus įrenginius.
Švari sutelkta sąsaja
Netrukdantis dizainas pašalina „premium“ pasiūlymus ir funkcijų apribojimus, leidžiantis visą dėmesį skirti pokalbiui.
Kelių modelių palaikymas
Perjunkite tarp GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo ir kitų OpenAI modelių iš tos pačios sąsajos, nekeisdami įrankių.
Kodėl verta naudoti Chatpad AI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.