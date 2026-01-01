Įdiek Rivet vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo vykdymo aplinka, skirta būseną išsaugantiems aktoriams, kurie palaiko dirbtinio intelekto agentus, bendradarbiavimo programėles ir patvarius darbo srautus.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Rivet
„Rivet“ yra atvirojo kodo orkestravimo variklis, skirtas „Rivet Actors“ – ilgai veikiantiems, lengviems procesams, kurių būsena saugoma atmintyje ir automatiškai išsaugoma. Skirtingai nei būsenos neturinčios serverless vykdymo aplinkos, kiekvienas aktorius išlaiko savo „SQLite“ palaikomą būseną, adresuojamą tapatybę ir įvykių žurnalą, todėl puikiai tinka dirbtinio intelekto agentams, kelių žaidėjų žaidimų sesijoms, bendradarbiavimo redaktoriams ir patvariems darbo srautams.
Savo „Rivet“ talpinimas savo VPS serveryje leidžia visiškai kontroliuoti aktoriaus būseną, agento atmintį ir darbo srautų duomenis be jokių mokesčių už vykdymą. Į komplektą įeinantis variklis turi integruotą „Inspector“ prietaisų skydelį, skirtą aktoriaus būsenos naršymui, darbo srautų pakartotiniam paleidimui ir tiesioginio srauto derinimui, neįdiegiant programos kodo.
Pagrindinės Rivet savybės
Būseną turintys veikėjai
Ilgai veikiantys procesai su atminties būsena, SQLite išsaugojimu ir stabiliomis adresuojamomis tapatybėmis dirbtinio intelekto agentams ir kelių žaidėjų sesijoms.
Patvarūs darbo eigos
Vykdymo laikas atlaiko gedimus ir perkrovimus, atkartodamas įvykių istoriją, kad verslo logika tęstųsi tiksliai ten, kur sustojo.
Integruotas inspektorius
Naršyklės prietaisų skydelis, skirtas aktorių SQLite duomenų bazių naršymui, darbo eigos būsenos tikrinimui, įvykių stebėjimui ir aktorių valdymui per REPL.
Daugiakalbiai SDK
Sujunkite vykdytojus naudodami oficialius „RivetKit“ SDK, skirtus „TypeScript“, „Rust“, „Python“ ir „Swift“, neperrašant esamų paslaugų.
Failų sistemos saugykla
Gamybai paruoštas vieno mazgo diegimas, palaikomas įterptosios „RocksDB“ saugyklos – nereikia jokios išorinės duomenų bazės, kad pradėtum.
Konteinerių planavimas
Planuoja vartotojo kodą kaip konteinerius per vykdymo mazgus, todėl lengva paleisti agentus ir žaidimų serverius kartu su varikliu.
Kodėl verta naudoti Rivet Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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