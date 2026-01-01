Įdiek PocketBase vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo užpakalinė sistema viename vykdomajame faile – realaus laiko duomenų bazė, autentifikavimas, failų saugykla ir administratoriaus sąsaja pridedama iš karto.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PocketBase
PocketBase apjungia realaus laiko SQLite duomenų bazę, naudotojų autentifikavimą (el. paštas/slaptažodis ir OAuth2), failų saugyklą ir administratoriaus valdymo pultą į vieną Go dvejetainį failą. Jis automatiškai generuoja REST ir WebSocket API kiekvienai tavo sukurtai kolekcijai, kad galėtum per kelias minutes sukurti veikiančią backend sistemą, neįjungiant atskirų paslaugų.
Savo VPS serveryje talpinant PocketBase, visi naudotojų duomenys ir programos įrašai lieka tavo kontrolėje, panaikinami debesies BaaS mokesčiai už užklausas, ir tu gauni nuolatinį, visada veikiantį serverį su numatomomis išlaidomis, kai tavo programa plečiasi.
Pagrindinės PocketBase savybės
Realaus laiko duomenų bazė
SQLite pagrindu veikiančios kolekcijos su automatinėmis REST ir WebSocket API leidžia tau prenumeruoti tiesioginius duomenų pokyčius, nerašant nė vienos serverio pusės kodo eilutės.
Integruotas autentifikavimas
Registracija el. paštu ir slaptažodžiu bei OAuth2 teikėjai (Google, GitHub ir kiti) yra iš anksto sukonfigūruoti, todėl nereikia atskiros tapatybės paslaugos.
Failų talpa
Įkelkite ir aptarnaukite failus tiesiogiai per PocketBase, automatiškai keisdami vaizdų dydį, arba prijunkite S3 suderinamą talpyklą, skirtą plečiamai išorinei saugyklai.
Administratoriaus valdymo skydas
Integruota žiniatinklio vartotojo sąsaja leidžia tau valdyti kolekcijas, naršyti įrašus, konfigūruoti autentifikavimo teikėjus ir stebėti veiklą, nerašant duomenų bazės užklausų.
JavaScript kabliai
Pridėk pasirinktinį patvirtinimą, verslo logiką ir API maršruto plėtinius naudodamas JavaScript – nereikia perkompiliuoti, pakeitimai pritaikomi akimirksniu.
Kodėl verta naudoti PocketBase Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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