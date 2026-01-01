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Dirbtinio intelekto prognozavimo sistema, naudojanti daugelio agentų spiečiaus simuliaciją, skirta prognozuoti realaus pasaulio socialinius ir rinkos rezultatus.
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Ką gali kurti su MiroFish
„MiroFish“ yra dirbtinio intelekto (DI) prognozavimo variklis, sukurtas ant OASIS daugelio agentų simuliacijos sistemos. Jis kuria lygiagrečius skaitmeninius pasaulius, apgyvendintus tūkstančiais DI agentų, kurių kiekvienas turi nepriklausomas asmenybes, ilgalaikę atmintį, veikiančią su „Zep Cloud“ pagalba, ir elgesio logiką. Vartotojai gali įterpti realaus pasaulio įvykius kaip pradinius duomenis ir stebėti, kaip reaguoja imituojamos populiacijos – taip gaunamos socialinės žiniasklaidos tendencijų, rinkos judėjimo ir politikos poveikio prognozės.
Savo serveryje talpinamas „MiroFish“ suteikia tau dedikuotą skaičiavimo galią resursams imlioms simuliacijoms ir išlaiko jautrią verslo informaciją, finansinius signalus bei išankstinio išleidimo analizę visiškai tavo infrastruktūroje. Taip pat išlaikai visišką kontrolę, rinkdamasis LLM teikėją ir optimizuodamas išlaidas.
Pagrindinės MiroFish savybės
Daugelio agentų simuliacija
Tūkstančiai dirbtinio intelekto agentų su unikaliomis asmenybėmis ir nuolatine atmintimi sąveikauja lygiagrečiuose skaitmeniniuose pasauliuose, sukurdami besiformuojančią socialinę dinamiką.
Socialinės platformos modeliavimas
Imituoja į Twitter ir Reddit panašias aplinkas, su įrašų kūrimu, komentavimu, sekimu ir persiuntimu, siekiant atspindėti tikrą platformų elgseną.
Visuminio vaizdo valdikliai
Įterpk kintamuosius ir netikėtus įvykius iš Dievo akies perspektyvos, kad stebėtum, kaip imituojama populiacija reaguoja realiuoju laiku.
Automatinės ataskaitos
DI generuojamos analizės ataskaitos apibendrina simuliacijos rezultatus ir prognozes, sumažindamos sudėtingų agentų sąveikų rankinį interpretavimą.
Lankstus LLM posistemė
Veikia su OpenAI arba bet kuriuo su OpenAI API suderinamu teikėju, leidžiančiu tau keisti modelius, siekiant subalansuoti simuliacijos kokybę su kaina.
Kodėl verta naudoti MiroFish Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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