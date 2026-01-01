Iki 69 % nuolaida MiroFish

Įdiek MiroFish vienu spustelėjimu.

Dirbtinio intelekto prognozavimo sistema, naudojanti daugelio agentų spiečiaus simuliaciją, skirta prognozuoti realaus pasaulio socialinius ir rinkos rezultatus.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek MiroFish vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą MiroFish

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su MiroFish

„MiroFish“ yra dirbtinio intelekto (DI) prognozavimo variklis, sukurtas ant OASIS daugelio agentų simuliacijos sistemos. Jis kuria lygiagrečius skaitmeninius pasaulius, apgyvendintus tūkstančiais DI agentų, kurių kiekvienas turi nepriklausomas asmenybes, ilgalaikę atmintį, veikiančią su „Zep Cloud“ pagalba, ir elgesio logiką. Vartotojai gali įterpti realaus pasaulio įvykius kaip pradinius duomenis ir stebėti, kaip reaguoja imituojamos populiacijos – taip gaunamos socialinės žiniasklaidos tendencijų, rinkos judėjimo ir politikos poveikio prognozės.

Savo serveryje talpinamas „MiroFish“ suteikia tau dedikuotą skaičiavimo galią resursams imlioms simuliacijoms ir išlaiko jautrią verslo informaciją, finansinius signalus bei išankstinio išleidimo analizę visiškai tavo infrastruktūroje. Taip pat išlaikai visišką kontrolę, rinkdamasis LLM teikėją ir optimizuodamas išlaidas.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės MiroFish savybės

Daugelio agentų simuliacija

Tūkstančiai dirbtinio intelekto agentų su unikaliomis asmenybėmis ir nuolatine atmintimi sąveikauja lygiagrečiuose skaitmeniniuose pasauliuose, sukurdami besiformuojančią socialinę dinamiką.

Socialinės platformos modeliavimas

Imituoja į Twitter ir Reddit panašias aplinkas, su įrašų kūrimu, komentavimu, sekimu ir persiuntimu, siekiant atspindėti tikrą platformų elgseną.

Visuminio vaizdo valdikliai

Įterpk kintamuosius ir netikėtus įvykius iš Dievo akies perspektyvos, kad stebėtum, kaip imituojama populiacija reaguoja realiuoju laiku.

Automatinės ataskaitos

DI generuojamos analizės ataskaitos apibendrina simuliacijos rezultatus ir prognozes, sumažindamos sudėtingų agentų sąveikų rankinį interpretavimą.

Lankstus LLM posistemė

Veikia su OpenAI arba bet kuriuo su OpenAI API suderinamu teikėju, leidžiančiu tau keisti modelius, siekiant subalansuoti simuliacijos kokybę su kaina.

Kodėl verta naudoti MiroFish Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
Omkar

Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.

Sylvain
Sylvain

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.

Martin K
Martin K

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Pradėti

Atrask daugiau programų diegimui

9router

9router

DI API užklausų nukreipimo įrankis su žetonų optimizavimu daugiau nei 40 LLM modelių tiekėjų

Rinktis
Agent Zero

Agent Zero

Atvirojo kodo DI agentų sistema su kelių agentų bendradarbiavimu ir nuolatine atmintimi

Rinktis
Dify

Dify

Atvirojo kodo platforma, skirta kurti LLM programas su RAG, agentais ir darbo eigomis

Rinktis
Žiūrėti visas programėles

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.