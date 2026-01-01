Įdiek Apache StreamPark vienu spustelėjimu.
Vieno langelio principu veikianti srautinių programų kūrimo sistema ir debesų pagrindu sukurta realaus laiko skaičiavimo platforma, skirta Apache Flink ir Spark.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Apache StreamPark
„Apache StreamPark“ yra aukščiausio lygio „Apache“ projektas, vienijantis visą realaus laiko srautinio apdorojimo programų, sukurtų naudojant „Apache Flink“ ir „Apache Spark“, gyvavimo ciklą. Jis sujungia į kūrėjus orientuotą sistemą su iš anksto sukurtais API ir jungtimis su debesies pagrindu veikiančia operacijų konsole, skirta srautinių užduočių kompiliavimui, diegimui, stebėjimui ir mastelio keitimui iš vienos žiniatinklio vartotojo sąsajos.
Savarankiškai hostinant „StreamPark“ savo VPS, tu gali kontroliuoti „Flink“ užduočių artefaktus, diegimo istoriją ir operacinius metaduomenis, kartu pašalinant atskiros srautinio apdorojimo valdymo plokštumos vykdymo hiperskaleryje išlaidas ir sudėtingumą.
Pagrindinės Apache StreamPark savybės
„Flink“ ir „Spark“ suvienyta
Kurkite, diekite ir valdykite „Apache Flink“ ir „Apache Spark“ srautinio apdorojimo užduotis iš vienos konsolės, palaikančios kelių versijų vykdymo aplinką.
Užduočių kūrimas naršyklėje
Rašyk Flink SQL ir JAR pagrindu veikiančias programas žiniatinklio redaktoriuje su sintaksės paryškinimu, priklausomybių valdymu ir versijų istorija.
Diegimas vienu paspaudimu
Paleiskite užduotis į Standalone, YARN (Hadoop 2.x/3.x) arba Kubernetes klasterius tiesiogiai iš platformos, nepaliekant naršyklės.
Integruota stebėsena
Stebėkite vykdomas užduotis, kontrolinius taškus, išsaugojimo taškus ir gedimų įvykius naudodami realaus laiko būsenos prietaisų skydelius ir įspėjimų integravimą.
Turtinga jungčių ekosistema
Pristatykite greičiau su paruoštomis jungtimis, skirtomis Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse ir kitoms didelių duomenų bei ML sistemoms.
Kodėl verta naudoti Apache StreamPark Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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