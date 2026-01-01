Iki 69 % nuolaida Apache StreamPark

Įdiek Apache StreamPark vienu spustelėjimu.

Vieno langelio principu veikianti srautinių programų kūrimo sistema ir debesų pagrindu sukurta realaus laiko skaičiavimo platforma, skirta Apache Flink ir Spark.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Apache StreamPark vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Apache StreamPark

„Apache StreamPark“ yra aukščiausio lygio „Apache“ projektas, vienijantis visą realaus laiko srautinio apdorojimo programų, sukurtų naudojant „Apache Flink“ ir „Apache Spark“, gyvavimo ciklą. Jis sujungia į kūrėjus orientuotą sistemą su iš anksto sukurtais API ir jungtimis su debesies pagrindu veikiančia operacijų konsole, skirta srautinių užduočių kompiliavimui, diegimui, stebėjimui ir mastelio keitimui iš vienos žiniatinklio vartotojo sąsajos.

Savarankiškai hostinant „StreamPark“ savo VPS, tu gali kontroliuoti „Flink“ užduočių artefaktus, diegimo istoriją ir operacinius metaduomenis, kartu pašalinant atskiros srautinio apdorojimo valdymo plokštumos vykdymo hiperskaleryje išlaidas ir sudėtingumą.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Apache StreamPark savybės

„Flink“ ir „Spark“ suvienyta

Kurkite, diekite ir valdykite „Apache Flink“ ir „Apache Spark“ srautinio apdorojimo užduotis iš vienos konsolės, palaikančios kelių versijų vykdymo aplinką.

Užduočių kūrimas naršyklėje

Rašyk Flink SQL ir JAR pagrindu veikiančias programas žiniatinklio redaktoriuje su sintaksės paryškinimu, priklausomybių valdymu ir versijų istorija.

Diegimas vienu paspaudimu

Paleiskite užduotis į Standalone, YARN (Hadoop 2.x/3.x) arba Kubernetes klasterius tiesiogiai iš platformos, nepaliekant naršyklės.

Integruota stebėsena

Stebėkite vykdomas užduotis, kontrolinius taškus, išsaugojimo taškus ir gedimų įvykius naudodami realaus laiko būsenos prietaisų skydelius ir įspėjimų integravimą.

Turtinga jungčių ekosistema

Pristatykite greičiau su paruoštomis jungtimis, skirtomis Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse ir kitoms didelių duomenų bei ML sistemoms.

Kodėl verta naudoti Apache StreamPark Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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