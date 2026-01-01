Įdiek Casdoor vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo tapatybės ir prieigos valdymo platforma su OAuth 2.0, OIDC ir SAML, skirta centralizuotam vienkartiniam prisijungimui.
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Ką gali kurti su Casdoor
Casdoor yra atvirojo kodo tapatybės ir prieigos valdymo (IAM) platforma, kuri veikia kaip centralizuotas autentifikavimo serveris tavo programoms. Sukurta su integruotu OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML ir LDAP palaikymu, ji leidžia bet kuriai programai deleguoti naudotojo prisijungimą vienai patikimai paslaugai – taip pašalinant atskiras prisijungimo sistemas kiekvienai programai ir suteikiant naudotojams vieną kredencialų rinkinį visoje tavo sistemoje.
Savarankiškai hostinant Casdoor, tavo naudotojų kredencialai ir sesijos duomenys lieka visiškai tavo kontrolėje, be kainodaros pagal naudotojų skaičių ir be priklausomybės nuo tiekėjo. Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas, socialinio prisijungimo integracijos ir smulkiai sukonfigūruojami leidimai per Casbin paverčia ją išsamia tapatybės platforma bet kokio dydžio komandoms.
Pagrindinės Casdoor savybės
Universalūs SSO protokolai
„OAuth 2.0“, „OpenID Connect“ ir SAML palaikymas leidžia „Casdoor“ veikti kaip tapatybės teikėjui beveik bet kuriai programai iš karto.
Daugiafaktorių autentifikacija
Įdiekite TOTP, „WebAuthn“ aparatinės įrangos raktus, SMS kodus arba „Face ID“ visose prijungtose programose, naudodami kiekvienai programai skirtas MFA politikas.
Socialiniai prisijungimo teikėjai
Integruotos jungtys, skirtos GitHub, Google, Microsoft ir dešimtims kitų tiekėjų, leidžia vartotojams prisijungti su esamomis paskyromis.
Smulkiagrūdė prieigos kontrolė
Casbin pagrįstos ACL, RBAC ir ABAC politikos tiksliai kontroliuoja, kurie vartotojai ir vaidmenys gali pasiekti kokius išteklius visoje jūsų sistemoje.
Kelių organizacijų palaikymas
Valdyk kelias izoliuotas organizacijas su atskirais naudotojų telkiniais, programomis ir politikomis iš vieno Casdoor egzemplioriaus.
Kodėl verta naudoti Casdoor Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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