Įdiekite „Memgraph“ vienu spustelėjimu.
Didelio našumo atminties grafų duomenų bazė, sukurta realaus laiko analizei susietiems duomenims, AI darbo eigoms ir srautinėms duomenų gijoms.
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Ką gali kurti su Memgraph
Memgraph yra atminties grafų duomenų bazė, sukurta realaus laiko naršymui dideliuose, tarpusavyje sujungtuose duomenų rinkiniuose. Ji yra visiškai suderinama su Cypher – todėl gali tiesiogiai pakeisti Neo4j užklausas – ir užtikrina žymiai mažesnį vėlavimą srautinio perdavimo ir įvykiais pagrįstų darbo krūvių atveju. Pridėta MAGE biblioteka apima daugiau nei 50 grafų algoritmų modulių (PageRank, bendruomenės aptikimas, trumpiausi keliai ir kt.), kurie veikia tiesiogiai duomenų bazėje be išorinių sistemų.
Šis diegimas sujungia Memgraph su Memgraph Lab – naršyklės pagrindu veikiančia vizualine užklausų sąsaja, skirta Cypher užklausoms rašyti, grafų struktūrai tyrinėti ir algoritmų eksperimentams vykdyti. Abiejų paleidimas tavo nuosavame VPS suteikia tau visišką atminties paskirstymo, duomenų saugojimo ir prieigos politikos kontrolę – be mazgo pagrindu skaičiuojamų debesies kainų ar tiekėjo apribojimų.
Pagrindinės Memgraph savybės
Atminties našumas
Grafiniai duomenys yra visiškai saugomi RAM, leidžiantys perėjimus per mažiau nei milisekundę ir realaus laiko užklausų atsakymus net ir labai susijusių duomenų rinkiniuose.
Cypher suderinamumas
Visas openCypher palaikymas reiškia, kad esamas Neo4j užklausas, tvarkykles ir įrankius galima perkelti su minimaliais užklausų sintaksės pakeitimais.
MAGE algoritmo biblioteka
Daugiau nei 50 integruotų grafų algoritmų – PageRank, tarpininkavimo centralumas, bendruomenių aptikimas, nuorodų prognozavimas – veikia kaip vietiniai užklausų moduliai be išorinių konvejerių.
Memgraph Lab vartotojo sąsaja
Naršyklės pagrindu sukurta vizualinė sąsaja, skirta rašyti ir vykdyti „Cypher“ užklausas, tikrinti grafų topologiją ir interaktyviai tyrinėti algoritmų rezultatus.
Srautinis duomenų įkėlimas
Tiesioginės „Kafka“ ir „Pulsar“ integracijos leidžia nuolat atnaujinti grafus iš įvykių srautų, nenaudojant paketinių ETL duomenų srautų ar išorinių jungčių.
GraphRAG ir DI atmintis
Grafinės struktūros atmintis ir paieška papildo LLM programas ryšius atpažįstančiu kontekstu, leidžiančiu DI agentams ir pokalbių robotams teikti tikslesnius atsakymus.
Kodėl verta naudoti Memgraph Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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