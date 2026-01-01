Iki 69 % nuolaida Memgraph

Įdiekite „Memgraph“ vienu spustelėjimu.

Didelio našumo atminties grafų duomenų bazė, sukurta realaus laiko analizei susietiems duomenims, AI darbo eigoms ir srautinėms duomenų gijoms.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite „Memgraph“ vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Memgraph

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Memgraph

Memgraph yra atminties grafų duomenų bazė, sukurta realaus laiko naršymui dideliuose, tarpusavyje sujungtuose duomenų rinkiniuose. Ji yra visiškai suderinama su Cypher – todėl gali tiesiogiai pakeisti Neo4j užklausas – ir užtikrina žymiai mažesnį vėlavimą srautinio perdavimo ir įvykiais pagrįstų darbo krūvių atveju. Pridėta MAGE biblioteka apima daugiau nei 50 grafų algoritmų modulių (PageRank, bendruomenės aptikimas, trumpiausi keliai ir kt.), kurie veikia tiesiogiai duomenų bazėje be išorinių sistemų.

Šis diegimas sujungia Memgraph su Memgraph Lab – naršyklės pagrindu veikiančia vizualine užklausų sąsaja, skirta Cypher užklausoms rašyti, grafų struktūrai tyrinėti ir algoritmų eksperimentams vykdyti. Abiejų paleidimas tavo nuosavame VPS suteikia tau visišką atminties paskirstymo, duomenų saugojimo ir prieigos politikos kontrolę – be mazgo pagrindu skaičiuojamų debesies kainų ar tiekėjo apribojimų.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Memgraph savybės

Atminties našumas

Grafiniai duomenys yra visiškai saugomi RAM, leidžiantys perėjimus per mažiau nei milisekundę ir realaus laiko užklausų atsakymus net ir labai susijusių duomenų rinkiniuose.

Cypher suderinamumas

Visas openCypher palaikymas reiškia, kad esamas Neo4j užklausas, tvarkykles ir įrankius galima perkelti su minimaliais užklausų sintaksės pakeitimais.

MAGE algoritmo biblioteka

Daugiau nei 50 integruotų grafų algoritmų – PageRank, tarpininkavimo centralumas, bendruomenių aptikimas, nuorodų prognozavimas – veikia kaip vietiniai užklausų moduliai be išorinių konvejerių.

Memgraph Lab vartotojo sąsaja

Naršyklės pagrindu sukurta vizualinė sąsaja, skirta rašyti ir vykdyti „Cypher“ užklausas, tikrinti grafų topologiją ir interaktyviai tyrinėti algoritmų rezultatus.

Srautinis duomenų įkėlimas

Tiesioginės „Kafka“ ir „Pulsar“ integracijos leidžia nuolat atnaujinti grafus iš įvykių srautų, nenaudojant paketinių ETL duomenų srautų ar išorinių jungčių.

GraphRAG ir DI atmintis

Grafinės struktūros atmintis ir paieška papildo LLM programas ryšius atpažįstančiu kontekstu, leidžiančiu DI agentams ir pokalbių robotams teikti tikslesnius atsakymus.

Kodėl verta naudoti Memgraph Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
Omkar

Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.

Sylvain
Sylvain

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.

Martin K
Martin K

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Pradėti

Atrask daugiau programų diegimui

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Rinktis
Apache Amoro

Apache Amoro

„Lakehouse“ valdymas, skirtas „Iceberg“ ir „Paimon“, su savaime optimizuojančiu valdymo skydeliu

Rinktis
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Daugiapirminė NoSQL dokumentų duomenų bazė su HTTP/JSON API ir sinchronizavimu neprisijungus

Rinktis
Žiūrėti visas programėles

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.