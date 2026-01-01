Įdiek Shadowbroker vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo realaus laiko OSINT platforma, apibendrinanti daugiau nei 60 tiesioginių pasaulinių žvalgybos duomenų srautų – lėktuvų, laivų, palydovų ir dar daugiau – į vieną žemėlapį.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Shadowbroker
„Shadowbroker“ yra atvirojo kodo OSINT geokosminės žvalgybos platforma, kuri sujungia daugiau nei 60 realaus laiko pasaulinių duomenų srautų į vieną interaktyvią žemėlapio sąsają. Ji apjungia privačių ir komercinių orlaivių pozicijas, jūrų laivų judėjimą, aktyvius palydovų praskridimus, konfliktų zonas, GPS trikdymo įvykius, seisminį aktyvumą, CCTV kameras ir tinklinius radijo tinklus – viešai prieinamus duomenis, kurie retai kada surenkami vienoje vietoje. Pasirenkamas AI agento sluoksnis leidžia prijungti kalbos modelį, kad analizuotum srautus ir atskleistum koreliacijas, kurios nėra matomos žiūrint į atskirus duomenų sluoksnius.
Savarankiškai talpinant „Shadowbroker“ VPS serveryje, tavo komanda gauna nuolatinę, bendrą žvalgybos prietaisų skydelį be naudojimo analizės, be trečiųjų šalių duomenų dalijimosi ir visišką kontrolę, kurie srautai ir API integracijos yra įjungti.
Pagrindinės Shadowbroker savybės
60+ tiesioginių duomenų srautų
Apjungia orlaivių pozicijas, jūrų laivus, palydovų praskridimus, konfliktų zonas, GPS trikdymo įvykius ir seisminius duomenis iš daugiau nei 60 šaltinių, neperjungiant įrankių.
Orlaivių ir laivų sekimas
Stebėkite privačius lėktuvus, komercinius skrydžius ir jūrų laivus realiuoju laiku, naudojant „OpenSky OAuth2“ ir AIS srautų integracijas pasaulinei aprėpčiai.
DI agento sluoksnis
Prijunkite kalbos modelį, kad jis analizuotų tiesioginius srautus ir automatiškai atskleistų anksčiau nematytas koreliacijas įvairiuose geoduomenų sluoksniuose.
Konfliktų ir grėsmių perdangos
Vizualizuok aktyvias konfliktų zonas, GPS trikdymo įvykius, miškų gaisrų frontus ir avarinius įspėjimus tame pačiame žemėlapyje kaip ir oro bei jūrų eismą.
Savarankiškai talpinamas intelektas
Laikyk visus žvalgybos duomenis savo VPS, be SaaS prenumeratų, be naudojimo analizės ir be trečiųjų šalių platformų, gaunančių tavo užklausas.
Kodėl verta naudoti Shadowbroker Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu