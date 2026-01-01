Įdiekite „Joomla“ vienu spustelėjimu.
Galinga atvirojo kodo TVS, skirta dinaminėms svetainėms, portalams ir web programoms kurti su daugiakalbiškumo palaikymu.
Rinkis VPS planą Joomla
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Joomla
Joomla yra brandi, atvirojo kodo turinio valdymo sistema su daugiau nei 100 milijonų atsisiuntimų, naudojama viskam – nuo asmeninių tinklaraščių ir bendruomenės portalų iki įmonių programų ir vyriausybinių svetainių. Jos pažangus naudotojų valdymas, integruotas daugiakalbis palaikymas daugiau nei 75 kalboms ir tūkstančiai plėtinių paverčia ją viena lanksčiausių prieinamų TVS platformų.
Savo Joomla talpinimas nuosavame VPS suteikia tau dedikuotus resursus, visišką PHP ir MySQL konfigūracijos kontrolę ir jokių bendrojo hostingo apribojimų – todėl tavo svetainė auga kartu su tavo auditorija be nenuspėjamo našumo ar mokesčių už lankytoją.
Pagrindinės Joomla savybės
Integruota daugiakalbystė
Turinį galima tvarkyti daugiau nei 75 kalbomis natūraliai – nereikia jokių trečiųjų šalių įskiepių, todėl tai idealu tarptautiniam verslui ir organizacijoms.
Išplėstinis prieigos valdymas
Apibrėžk detalius leidimus su keliomis naudotojų grupėmis ir prieigos lygiais, kurie leis tau tiksliai kontroliuoti, kas gali kurti, redaguoti ar publikuoti turinį.
Tūkstančiai plėtinių
Išplėsk „Joomla“ šablonais, komponentais, moduliais ir įskiepiais iš „Joomla“ plėtinių katalogo, kad pridėtum bet kokią funkciją, kurios reikia tavo svetainei.
Integruoti SEO įrankiai
Gali generuoti patogius URL adresus, meta aprašymus ir svetainės žemėlapius iš karto, kad pagerintum paieškos sistemų pozicijas be papildomų įskiepių.
Turinio versijavimas
Stebėk kiekvieną straipsnių pakeitimą ir grąžink į bet kurią ankstesnę versiją, kad apsaugotum savo turinį nuo atsitiktinių pakeitimų ar nepageidaujamų pataisymų.
Kodėl verta naudoti Joomla Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.