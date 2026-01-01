Įdiek JumpServer vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo privilegijuotos prieigos valdymo platforma, skirta centralizuotai SSH, RDP ir duomenų bazių prieigai visai tavo infrastruktūrai.
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Ką gali kurti su JumpServer
„JumpServer“ yra atvirojo kodo privilegijuotos prieigos valdymo (PAM) platforma, kuri suteikia centralizuotą prieigos tašką visiems infrastruktūros ištekliams – serveriams, duomenų bazėms, „Kubernetes“ klasteriams ir tinklo įrenginiams. Užuot tiesiogiai platinus SSH raktus ar dalijantis slaptažodžiais, komandos autentifikuojasi per „JumpServer“, kuris veikia kaip tarpininkas kiekvienam prisijungimui, registruoja visą veiklą ir įrašo sesijas audito bei atitikties tikslais.
Savarankiškai talpinant „JumpServer“, visi sesijų įrašai, prieigos žurnalai ir saugomi kredencialai lieka jūsų infrastruktūroje – tai yra labai svarbu atitikties sistemoms, tokioms kaip SOX, PCI-DSS ir ISO 27001, kurios reikalauja audito pėdsakų ir įrodymų, kad prieiga prie jautrių sistemų yra kontroliuojama ir stebima.
Pagrindinės JumpServer savybės
Centralizuotas prieigos šliuzas
Nukreipkite visus SSH, RDP, VNC ir duomenų bazių ryšius per vieną audituotą tarpinį serverį, panaikinant tiesioginį prisijungimo duomenų atskleidimą inžinieriams.
Sesijos įrašymas ir atkūrimas
Kiekviena privilegijuota sesija yra įrašoma ir atkuriama naršyklėje, suteikiant saugumo komandoms išsamų kriminalistinį visos infrastruktūros veiklos pėdsaką.
Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė
Suteik vartotojams prieigą prie konkretaus turto su detalizuotais leidimais ir laikinai galiojančiais patvirtinimo procesais, kad prisijungimo duomenys niekada nebūtų tiesiogiai bendrinami.
Daugiaprotokolinis palaikymas
Valdyk Linux serverius per SSH, Windows kompiuterius per RDP arba VNC, reliacines duomenų bazes, Kubernetes telkinius ir tinklo įrenginius iš vienos platformos.
Integruota prisijungimo duomenų saugykla
Automatiškai saugo, keičia ir perduoda prisijungimo duomenis, kad naudotojai prisijungtų per JumpServer niekada nežinodami pagrindinių slaptažodžių.
Kodėl verta naudoti JumpServer Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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