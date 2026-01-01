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Atvirojo kodo klaidų sekimo sistema programinės įrangos komandoms, skirta registruoti klaidas, valdyti funkcijų užklausas ir koordinuoti projektų eigą.
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Ką gali kurti su MantisBT
MantisBT (Mantis klaidų sekimo sistema) yra ilgametė atvirojo kodo problemų sekimo sistema, parašyta PHP kalba, naudojama programinės įrangos komandų klaidoms registruoti, funkcijų užklausoms valdyti ir darbui koordinuoti tarp kelių projektų. Sukurta remiantis pritaikomomis darbo eigomis, detaliais leidimais kiekvienam projektui ir el. pašto pranešimais, ji sutelkia dėmesį į problemų valdymo discipliną, be visų projektų valdymo sistemų pertekliaus.
Savarankiškas MantisBT talpinimas leidžia saugoti praneštus defektus, priedus ir vidines diskusijas jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje – tai būtina organizacijoms, kurių klaidų ataskaitose yra atkūrimo žingsniai, klientų duomenys ar nuosavybės teise saugomas kodas. Šis diegimas pateikiamas su MariaDB, užtikrinančia ilgalaikę problemų istoriją, ir pašalina daugelio komercinių problemų sekimo sistemų taikomus licencijavimo mokesčius už vartotoją.
Pagrindinės MantisBT savybės
Pritaikomos darbo eigos
Apibrėžkite būsenos perėjimus, sprendimo būsenas ir prieigos taisykles kiekvienam projektui, kad sekimo priemonė atspindėtų, kaip kiekviena komanda faktiškai perkelia darbą nuo pranešimo iki išsprendimo.
Detalūs leidimai
Prieigos kontrolė pagal vaidmenis projekto, kategorijos ir lauko lygmeniu užtikrina, kad jautrūs klausimai būtų matomi tik tiems žmonėms, kuriems juos reikia matyti.
El. pašto pranešimai
Konfigūruojamos el. pašto taisyklės praneša pranešėjams, tvarkytojams ir stebėtojams, kai problemos keičia būseną, užtikrindamos, kad joks defektas ar funkcijos užklausa neliktų nepastebėta.
Pasirinktiniai laukai ir filtrai
Pridėk bet kokius pasirinktinius laukus prie problemų ir išsaugok sudėtingus filtrus kaip pavadintus rodinius, kad galėtum rūšiuoti tūkstančius ataskaitų neprarandant konteksto.
Įskiepio architektūra
Plati papildinių ekosistema išplečia MantisBT su versijų kontrolės integracija, papildomais autentifikavimo metodais ir ataskaitų teikimo priedais.
REST ir SOAP API
Tiek REST, tiek SOAP sąsajos leidžia tau kurti problemas naudojant scenarijus, automatizuoti rūšiavimą ir integruoti sekimo sistemą su CI konvejeriais ar išoriniais įrankiais.
Kodėl verta naudoti MantisBT Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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