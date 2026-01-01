Iki 69 % nuolaida MantisBT

Įdiek MantisBT vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo klaidų sekimo sistema programinės įrangos komandoms, skirta registruoti klaidas, valdyti funkcijų užklausas ir koordinuoti projektų eigą.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek MantisBT vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą MantisBT

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su MantisBT

MantisBT (Mantis klaidų sekimo sistema) yra ilgametė atvirojo kodo problemų sekimo sistema, parašyta PHP kalba, naudojama programinės įrangos komandų klaidoms registruoti, funkcijų užklausoms valdyti ir darbui koordinuoti tarp kelių projektų. Sukurta remiantis pritaikomomis darbo eigomis, detaliais leidimais kiekvienam projektui ir el. pašto pranešimais, ji sutelkia dėmesį į problemų valdymo discipliną, be visų projektų valdymo sistemų pertekliaus.

Savarankiškas MantisBT talpinimas leidžia saugoti praneštus defektus, priedus ir vidines diskusijas jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje – tai būtina organizacijoms, kurių klaidų ataskaitose yra atkūrimo žingsniai, klientų duomenys ar nuosavybės teise saugomas kodas. Šis diegimas pateikiamas su MariaDB, užtikrinančia ilgalaikę problemų istoriją, ir pašalina daugelio komercinių problemų sekimo sistemų taikomus licencijavimo mokesčius už vartotoją.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės MantisBT savybės

Pritaikomos darbo eigos

Apibrėžkite būsenos perėjimus, sprendimo būsenas ir prieigos taisykles kiekvienam projektui, kad sekimo priemonė atspindėtų, kaip kiekviena komanda faktiškai perkelia darbą nuo pranešimo iki išsprendimo.

Detalūs leidimai

Prieigos kontrolė pagal vaidmenis projekto, kategorijos ir lauko lygmeniu užtikrina, kad jautrūs klausimai būtų matomi tik tiems žmonėms, kuriems juos reikia matyti.

El. pašto pranešimai

Konfigūruojamos el. pašto taisyklės praneša pranešėjams, tvarkytojams ir stebėtojams, kai problemos keičia būseną, užtikrindamos, kad joks defektas ar funkcijos užklausa neliktų nepastebėta.

Pasirinktiniai laukai ir filtrai

Pridėk bet kokius pasirinktinius laukus prie problemų ir išsaugok sudėtingus filtrus kaip pavadintus rodinius, kad galėtum rūšiuoti tūkstančius ataskaitų neprarandant konteksto.

Įskiepio architektūra

Plati papildinių ekosistema išplečia MantisBT su versijų kontrolės integracija, papildomais autentifikavimo metodais ir ataskaitų teikimo priedais.

REST ir SOAP API

Tiek REST, tiek SOAP sąsajos leidžia tau kurti problemas naudojant scenarijus, automatizuoti rūšiavimą ir integruoti sekimo sistemą su CI konvejeriais ar išoriniais įrankiais.

Kodėl verta naudoti MantisBT Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
Omkar

Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.

Sylvain
Sylvain

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.

Martin K
Martin K

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Pradėti

Atrask daugiau programų diegimui

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Paleisk „Visual Studio Code“ savo naršyklėje bet kur

Rinktis
1Backend

1Backend

Savarankiškai talpinama platforma dirbtinio intelekto programėlėms kurti su mikropaslaugomis ir mikrofrontais

Rinktis
Adminer

Adminer

Visų funkcijų duomenų bazių valdymo sąsaja, palaikanti 11+ duomenų bazių sistemų

Rinktis
Žiūrėti visas programėles

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.