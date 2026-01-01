Įdiek Cypht vienu spustelėjimu.
Lengvas, atvirojo kodo žiniatinklio pašto klientas, kuris sujungia kelias el. pašto paskyras ir naujienų srautus į vieną greitą sąsają.
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Ką gali kurti su Cypht
Cypht yra moduliarinė, atvirojo kodo žiniatinklio pašto programa, sukurta siekiant paprastumo ir greičio. Skirtingai nei sudėtingi žiniatinklio pašto sprendimai, Cypht sujungia kelias IMAP ir POP3 el. pašto paskyras kartu su RSS/Atom naujienų srautais į vieną, bendrą gautųjų laiškų rodinį – suteikdamas tau išsamų tavo komunikacijos vaizdą, nereikalaujant perjunginėti tarp paslaugų.
Sukurta naudojant PHP su Alpine Linux pagrindu, Cypht efektyviai veikia su kuklia aparatine įranga ir saugo vartotojo konfigūraciją duomenų bazėje patikimam kelių vartotojų diegimui. Jos modulių pagrindu sukurta architektūra reiškia, kad įkeli tik tas funkcijas, kurių tau reikia, išlaikant švarią sąsają ir mažą užimamą vietą.
Pagrindinės Cypht savybės
Daugelio paskyrų agregavimas
Prijunk kelias IMAP ir POP3 el. pašto paskyras į vieną bendrą gautųjų laiškų dėžutę, kad el. paštą valdytum greičiau.
Naujienų srauto integracija
Sujunk el. pašto ir RSS/Atom naujienų srautus vienoje sąsajoje, kad tau reikėtų mažiau programėlių informacijai gauti.
Modulinė architektūra
Įjunk tik tuos modulius, kurių tau reikia — kontaktus, kalendorius, IMAP aplankus, sietų filtrus ir dar daugiau — išlaikant supaprastintą vartotojo sąsają.
Duomenų baze paremtos sesijos
Saugo vartotojo konfigūraciją ir sesijas MariaDB, skirtus patikimiems, keičiamo dydžio kelių vartotojų diegimams.
Mažas pėdsakas
Veikia su Alpine Linux, su Nginx ir PHP, supakuotais į vieną ~290 MB atvaizdą, reikalaujant minimalių VPS išteklių.
Kodėl verta naudoti Cypht Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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