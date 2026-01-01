Įdiekite MistServer vienu spustelėjimu.
Visų funkcijų, atvirojo kodo medijos įrankių rinkinys, skirtas kurti ir teikti stablias interneto srautinio perdavimo programas dideliam mastui.
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Ką gali kurti su MistServer
„MistServer“ yra atvirojo kodo, visapusiškas srautinės medijos įrankių rinkinys, skirtas interneto srautinio perdavimo programoms kurti. Jis palaiko platų įvesties ir išvesties protokolų spektrą – įskaitant RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT ir RTSP – leidžiantį įkelti, apdoroti ir pristatyti mediją bet kuriam grotuvui ar įrenginiui. Integruota žiniatinklio vartotojo sąsaja (Web UI) 4242 prievade suteikia galimybę visiškai konfigūruoti serverį, valdyti srautus ir stebėti realiuoju laiku be jokių papildomų įrankių.
Sukurtas kūrėjams, kuriantiems OTT (angl. over-the-top) srautinio perdavimo programas, „MistServer“ yra lengvas, modulinis ir nemokamas naudoti bet kokiam tikslui, įskaitant komercinį. Savo VPS serveryje talpinimas suteikia visišką kontrolę srautinio perdavimo infrastruktūrai be mokesčių už žiūrovą ar trečiųjų šalių priklausomybių.
Pagrindinės MistServer savybės
Kelių protokolų palaikymas
Vienas serveris priima ir transliuoja srautus per RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT ir RTSP be jokios papildinių konfigūracijos.
Konfigūracija internetu
Konfigūruok srautus, valdyk įvestis ir stebėk serverio našumą iš integruotos žiniatinklio sąsajos be komandinės eilutės prieigos.
Žemos delsos srautinis perdavimas
SRT ir WebRTC išvesties parinktys leidžia transliuoti su mažesne nei sekundės delsa tiesioginiams renginiams ir interaktyvioms programoms.
OTT programėlė paruošta
Sukurta kūrėjams, kuriantiems OTT srautinio perdavimo platformas, „MistServer“ tvarko medijos perdavimo sluoksnį, kad galėtum susitelkti į savo aplikaciją.
Modulinė architektūra
Pašalinkite nenaudojamus protokolo dvejetainius failus, kad sumažintumėte serverio užimamą vietą, palikdami tik srautinio perdavimo protokolus, kurių reikia jūsų programai.
Kodėl verta naudoti MistServer Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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