Įdiek TaxHacker vienu spustelėjimu.
Savarankiškai priglobta AI apskaitos priemonė, kuri automatiškai išgauna duomenis iš kvitų ir sąskaitų faktūrų, skirta laisvai samdomiems darbuotojams ir mažoms įmonėms.
Rinkis VPS planą TaxHacker
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su TaxHacker
„TaxHacker“ yra atvirojo kodo, dirbtinio intelekto varoma apskaitos programa, sukurta laisvai samdomiems darbuotojams, nepriklausomiems kūrėjams ir mažoms įmonėms. Ji pašalina rankinį duomenų įvedimą, naudodama didelius kalbos modelius, kad automatiškai išgautų sumas, datas, pardavėjus, mokesčių duomenis ir eilutes iš įkeltų kvitų ir sąskaitų faktūrų.
Skirtingai nei SaaS apskaitos įrankiai, „TaxHacker“ veikia tik jūsų infrastruktūroje – jūsų finansiniai dokumentai niekada nepalieka jūsų serverio. Ji palaiko daugiau nei 170 pasaulio valiutų su automatiniu istorinių valiutų kursų konvertavimu, veikia su „OpenAI“, „Google Gemini“, „Mistral“ ar vietiniais modeliais per „Ollama“ ir leidžia jums kurti pasirinktines kategorijas bei dirbtinio intelekto užklausas, pritaikytas jūsų specifiniams verslo procesams.
Pagrindinės TaxHacker savybės
AI dokumentų ištraukimas
Automatiškai apdoroja kvitus ir sąskaitas faktūras, kad išgautų sumas, datas, pardavėjus ir mokesčių duomenis be rankinio įvedimo.
Kelių valiutų palaikymas
Stebi operacijas daugiau nei 170 valiutų ir 14 kriptovaliutų su automatiniu istorinių valiutų kursų konvertavimu.
Lankstūs LLM teikėjai
Veikia su OpenAI, Google Gemini, Mistral arba vietiniais modeliais, tokiais kaip Ollama — pasirink teikėją, kuris atitinka tavo privatumo ir kainos poreikius.
Pasirinktinės kategorijos
Kurk personalizuotas kategorijas, projektus ir laukus, naudodamas pasirinktinius DI raginimus, pritaikytus tavo konkretiems verslo procesams.
Pilnas duomenų valdymas
Visi finansiniai dokumentai lieka jūsų serveryje – jokios trečiųjų šalių paslaugos niekada nemato jūsų jautrių verslo duomenų.
Masinės operacijos
Išplėstinis filtravimas, visatekstė paieška, masinės operacijos ir duomenų eksportas palengvina mokesčių sezono paruošimą.
Kodėl verta naudoti TaxHacker Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.