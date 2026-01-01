Įdiek Windmill vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo kūrėjų platforma, kuri paverčia scenarijus į vidinius įrankius, suplanuotas darbo eigas ir automatiškai generuojamas vartotojo sąsajas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Windmill
„Windmill“ yra atvirojo kodo kūrėjų platforma, kuri konvertuoja scenarijus, parašytus Python, TypeScript, Go, Bash ir SQL kalbomis, į vidinius įrankius su automatiškai generuojamomis žiniatinklio sąsajomis, planuojamomis darbo eigomis ir iškviečiamomis REST API. Ji pašalina administracinių skydelių ir vidinių informacijos suvestinių kūrimo rutiną, generuodama sąsajas tiesiogiai iš scenarijų parašų.
Savarankiškai talpinant „Windmill“ VPS serveryje, visas vidinių įrankių kodas ir duomenys lieka tavo infrastruktūroje. Pridėta darbo paslauga vykdo užduotis izoliuotose aplinkose, „PostgreSQL“ saugo darbo eigos būseną ir vykdymo istoriją, o paslapčių tvarkyklė tvarko API raktus ir kredencialus, neįrašant jų tiesiogiai scenarijuose.
Pagrindinės Windmill savybės
Daugiakalbiai skriptai
Rašyk automatizavimus naudojant Python, TypeScript, Go, Bash arba SQL – Windmill tvarko vykdymą, priklausomybes ir izoliavimą.
Automatiškai sugeneruotos vartotojo sąsajos
„Windmill“ automatiškai generuoja interneto formas ir vartotojo sąsajas iš skripto parametrų tipų, kad ne programuotojai galėtų naudoti įrankius be kodo.
Darbo eigos rengyklė
Sujunkite skriptus į daugiapakopes darbo eigas su sąlyginiu šakojimu, ciklais ir lygiagrečiu vykdymu, naudodami vizualinį DAG redaktorių.
Cron planuoklis
Vykdykite skriptus ir darbo eigas pagal cron tvarkaraščius arba įvykių paleidiklius, nevaldant atskiros cron infrastruktūros.
Paslapčių valdymas
Saugok API raktus, slaptažodžius ir prieigos raktus kaip užšifruotus kintamuosius, prieinamus scenarijams, neįterpiant jų į kodą.
Kodėl verta naudoti Windmill Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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