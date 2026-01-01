Iki 69 % nuolaida Whishper

Įdiek Whishper vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinamas garso transkripcijos ir subtitravimo paketas, kuris naudoja Whisper, vertimą ir redagavimą visiškai tavo serveryje.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
7,99/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Whishper vienu spustelėjimu.

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Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Whishper

„Whishper“ yra atvirojo kodo transkripcijos ir subtitravimo paketas, kuris vietoje naudoja „OpenAI Whisper“ dideliu tikslumu verčiant kalbą į tekstą, nesiunčiant garso į jokias trečiųjų šalių paslaugas. Įkelkite medijos failus, įklijuokite bet kurį URL, palaikomą „yt-dlp“, ir „Whishper“ vienoje vietoje atlieka transkripciją, vertimą ir subtitrų redagavimą – visa tai per patogią žiniatinklio sąsają.

Savidiegiant „Whishper“ jautrūs įrašai – interviu, susitikimai, paskaitos, klientų skambučiai – lieka visiškai tavo infrastruktūroje. Integruotas „LibreTranslate“ variklis suteikia galimybę versti mašina neprisijungus į dešimtis kalbų, o integruotas subtitrų redaktorius leidžia tiksliai sureguliuoti laiką, skelti segmentus ir eksportuoti į SRT, VTT, TXT arba JSON neišeinant iš naršyklės.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Whishper savybės

Vietinė Whisper transkripcija

Naudojant FasterWhisper, transkribuok garso ir vaizdo įrašus savo aparatinėje įrangoje be išorinių API iškvietimų ar mokesčių už minutę.

URL ir failų įkėlimas

Įkelk failą tiesiogiai arba įklijuok bet kokią yt-dlp palaikomą URL nuorodą – „YouTube“, tinklalaidžių, tiesioginių nuorodų – ir „Whishper“ ją atsiunčia bei transkribuoja.

Vertimas neprisijungus

Integruotas „LibreTranslate“ variklis verčia transkripcijas į dešimtis kalbų, nesiunčiant teksto į komercinę vertimo API.

Integruotas subtitrų redaktorius

Redaguok laiką, skirstyk arba įterpk segmentus ir stebėk CPS įspėjimus realiuoju laiku, kol grotuvas, grojant garsui, paryškina aktyvią eilutę.

Įvairūs eksporto formatai

Atsisiųsk baigtas transkripcijas SRT, VTT, TXT arba JSON formatu, arba nukopijuok neapdorotą tekstą tiesiai į iškarpinę.

CPU ir GPU profiliai

Veikia standartiniuose CPU egzemplioriuose iš karto ir palaiko NVIDIA GPU spartinimą žymiai greitesniam transkribavimui galingoje aparatinėje įrangoje.

Kodėl verta naudoti Whishper Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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