Įdiek Whishper vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas garso transkripcijos ir subtitravimo paketas, kuris naudoja Whisper, vertimą ir redagavimą visiškai tavo serveryje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Whishper
„Whishper“ yra atvirojo kodo transkripcijos ir subtitravimo paketas, kuris vietoje naudoja „OpenAI Whisper“ dideliu tikslumu verčiant kalbą į tekstą, nesiunčiant garso į jokias trečiųjų šalių paslaugas. Įkelkite medijos failus, įklijuokite bet kurį URL, palaikomą „yt-dlp“, ir „Whishper“ vienoje vietoje atlieka transkripciją, vertimą ir subtitrų redagavimą – visa tai per patogią žiniatinklio sąsają.
Savidiegiant „Whishper“ jautrūs įrašai – interviu, susitikimai, paskaitos, klientų skambučiai – lieka visiškai tavo infrastruktūroje. Integruotas „LibreTranslate“ variklis suteikia galimybę versti mašina neprisijungus į dešimtis kalbų, o integruotas subtitrų redaktorius leidžia tiksliai sureguliuoti laiką, skelti segmentus ir eksportuoti į SRT, VTT, TXT arba JSON neišeinant iš naršyklės.
Pagrindinės Whishper savybės
Vietinė Whisper transkripcija
Naudojant FasterWhisper, transkribuok garso ir vaizdo įrašus savo aparatinėje įrangoje be išorinių API iškvietimų ar mokesčių už minutę.
URL ir failų įkėlimas
Įkelk failą tiesiogiai arba įklijuok bet kokią yt-dlp palaikomą URL nuorodą – „YouTube“, tinklalaidžių, tiesioginių nuorodų – ir „Whishper“ ją atsiunčia bei transkribuoja.
Vertimas neprisijungus
Integruotas „LibreTranslate“ variklis verčia transkripcijas į dešimtis kalbų, nesiunčiant teksto į komercinę vertimo API.
Integruotas subtitrų redaktorius
Redaguok laiką, skirstyk arba įterpk segmentus ir stebėk CPS įspėjimus realiuoju laiku, kol grotuvas, grojant garsui, paryškina aktyvią eilutę.
Įvairūs eksporto formatai
Atsisiųsk baigtas transkripcijas SRT, VTT, TXT arba JSON formatu, arba nukopijuok neapdorotą tekstą tiesiai į iškarpinę.
CPU ir GPU profiliai
Veikia standartiniuose CPU egzemplioriuose iš karto ir palaiko NVIDIA GPU spartinimą žymiai greitesniam transkribavimui galingoje aparatinėje įrangoje.
Kodėl verta naudoti Whishper Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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