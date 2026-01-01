Įdiek OpnForm vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo formų kūrimo įrankis, skirtas kurti gražias, įterpiamas formas su logika, pranešimais ir analize.
Rinkis VPS planą OpnForm
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpnForm
OpnForm yra atvirojo kodo alternatyva Typeform ir Google Forms, sukurta komandoms, norinčioms visiškai kontroliuoti savo formų duomenis ir pateikimo eigą. Ji suteikia „drag-and-drop“ formų redaktorių su sąlygine logika, kelių puslapių formomis, failų įkėlimu ir plačiu laukų tipų asortimentu – visa tai be mokesčių už atsakymus ar duomenų, paliekančių tavo infrastruktūrą.
Savarankiškas OpnForm talpinimas suteikia tau neribotą atsakymų skaičių, pasirinktinį prekės ženklą ir galimybę tiesiogiai prijungti formų pateikimus prie tavo duomenų bazių, „webhook'ų“ ir pranešimų kanalų. Tu nustatai duomenų saugojimo politiką ir kontroliuoji, kas turi prieigą prie pateiktų duomenų, todėl tai tinka reguliuojamoms pramonės šakoms ir privatumą vertinančioms komandoms.
Pagrindinės OpnForm savybės
Intuityvus kūrimo įrankis
Vizualiai kurkite formas su 20+ laukelių tipų, įskaitant failų įkėlimą, parašus, įvertinimo skales ir matricines lenteles.
Sąlyginė logika
Rodyti arba slėpti laukus pagal ankstesnius atsakymus, kad nukreiptumėte respondentus tik į aktualius klausimus.
Webhook ir pranešimai
Suaktyvink webhooks ir el. pašto pranešimus po kiekvieno pateikimo, kad tavo komanda būtų įspėta ir tavo sistemos veiktų sinchroniškai.
Įterpiamas bet kur
Įterpk formas kaip iššokantįjį langą, slankiklį ar įterptą valdiklį bet kurioje svetainėje, nenukreipiant lankytojų nuo tavo puslapio.
Atsako valdymas
Peržiūrėk, filtruok ir eksportuok visus formų pateikimus iš integruoto valdymo pulto, kuriame yra stulpelių paieška ir CSV eksportas.
Kodėl verta naudoti OpnForm Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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