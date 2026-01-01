Įdiek wger vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas fitneso ir treniruočių sekiklis su pratimų duomenų baze, mitybos registravimu ir svorio sekimu sportininkams bei treneriams.
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Ką gali kurti su wger
„wger“ yra atvirojo kodo fitneso ir treniruočių stebėjimo programa, kuri sujungia išsamią pratimų duomenų bazę, struktūrizuotą treniruočių planavimą, mitybos stebėjimą ir kūno svorio stebėjimą į vieną savarankiškai talpinamą „Django“ programą. Joje yra bendruomenės kuruojamas tūkstančių pratimų katalogas su aprašymais, tiksliniais raumenimis ir demonstraciniais vaizdais, ir ji susiejama su vietinėmis „iOS“ ir „Android“ mobiliosiomis programėlėmis, kad sportininkai galėtų registruoti treniruotes ir valgius sporto salėje.
Savarankiškai talpinant „wger“ savo VPS serveryje, asmeniniai treniruočių duomenys – treniruotės, kūno matavimai, maisto žurnalai ir pažangos diagramos – lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne perduodami fitneso SaaS paslaugai. Platforma palaiko kelis naudotojus su privačiomis paskyromis, pasirenkamus svečių prisijungimus bandomajam naudojimui, ir išsamią REST API, skirtą pasirinktiniams prietaisų skydeliams ar trečiųjų šalių programėlių integracijoms.
Pagrindinės wger savybės
Pratimų duomenų bazė
Tūkstančiai bendruomenės atrinktų pratimų su aprašymais, tikslinėmis raumenų grupėmis ir demonstraciniais paveikslėliais, sinchronizuotų iš pirminio wger.de katalogo.
Treniruočių planavimas
Sukurk struktūrizuotas treniruočių programas su serijomis, pakartojimais, svoriais ir poilsio periodais, tada stebėk kiekvienos treniruotės progresą diagramomis.
Mitybos registravimas
Planuokite valgius pagal makroelementų ir kalorijų tikslus, naudodami ieškomą maisto produktų duomenų bazę, kasdienius valgių žurnalus ir pirkinių sąrašų generavimą.
Kūno svorio sekimas
Fiksuok kūno svorį, išmatavimus ir pažangos nuotraukas laikui bėgant, su tendencijų diagramomis, kurios pabrėžia ilgalaikius pokyčius.
Vietinės mobiliosios programėlės
Nemokamos „iOS“ ir „Android“ programėlės prisijungia prie tavo savarankiškai talpinamo egzemplioriaus, kad galėtum registruoti treniruotes sporto salėje be naršyklės.
Kelių naudotojų su API
Paskyros kiekvienam vartotojui su pasirenkamais svečių prisijungimais ir išsami REST API, skirta individualizuotiems prietaisų skydeliams, integracijoms ir koučingo įrankiams.
Kodėl verta naudoti wger Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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