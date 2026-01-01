Iki 69 % nuolaida wger

Įdiek wger vienu spustelėjimu.

Savarankiškai talpinamas fitneso ir treniruočių sekiklis su pratimų duomenų baze, mitybos registravimu ir svorio sekimu sportininkams bei treneriams.

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DI valdomas VPS
7,99/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek wger vienu spustelėjimu.

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Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su wger

„wger“ yra atvirojo kodo fitneso ir treniruočių stebėjimo programa, kuri sujungia išsamią pratimų duomenų bazę, struktūrizuotą treniruočių planavimą, mitybos stebėjimą ir kūno svorio stebėjimą į vieną savarankiškai talpinamą „Django“ programą. Joje yra bendruomenės kuruojamas tūkstančių pratimų katalogas su aprašymais, tiksliniais raumenimis ir demonstraciniais vaizdais, ir ji susiejama su vietinėmis „iOS“ ir „Android“ mobiliosiomis programėlėmis, kad sportininkai galėtų registruoti treniruotes ir valgius sporto salėje.

Savarankiškai talpinant „wger“ savo VPS serveryje, asmeniniai treniruočių duomenys – treniruotės, kūno matavimai, maisto žurnalai ir pažangos diagramos – lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne perduodami fitneso SaaS paslaugai. Platforma palaiko kelis naudotojus su privačiomis paskyromis, pasirenkamus svečių prisijungimus bandomajam naudojimui, ir išsamią REST API, skirtą pasirinktiniams prietaisų skydeliams ar trečiųjų šalių programėlių integracijoms.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės wger savybės

Pratimų duomenų bazė

Tūkstančiai bendruomenės atrinktų pratimų su aprašymais, tikslinėmis raumenų grupėmis ir demonstraciniais paveikslėliais, sinchronizuotų iš pirminio wger.de katalogo.

Treniruočių planavimas

Sukurk struktūrizuotas treniruočių programas su serijomis, pakartojimais, svoriais ir poilsio periodais, tada stebėk kiekvienos treniruotės progresą diagramomis.

Mitybos registravimas

Planuokite valgius pagal makroelementų ir kalorijų tikslus, naudodami ieškomą maisto produktų duomenų bazę, kasdienius valgių žurnalus ir pirkinių sąrašų generavimą.

Kūno svorio sekimas

Fiksuok kūno svorį, išmatavimus ir pažangos nuotraukas laikui bėgant, su tendencijų diagramomis, kurios pabrėžia ilgalaikius pokyčius.

Vietinės mobiliosios programėlės

Nemokamos „iOS“ ir „Android“ programėlės prisijungia prie tavo savarankiškai talpinamo egzemplioriaus, kad galėtum registruoti treniruotes sporto salėje be naršyklės.

Kelių naudotojų su API

Paskyros kiekvienam vartotojui su pasirenkamais svečių prisijungimais ir išsami REST API, skirta individualizuotiems prietaisų skydeliams, integracijoms ir koučingo įrankiams.

Kodėl verta naudoti wger Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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