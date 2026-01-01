Įdiek Khoj vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo dirbtinio intelekto asistentas, kuris bendrauja su tavo dokumentais, ieško internete ir vykdo kodą, naudodamas tavo pasirinktu dirbtinio intelekto modeliu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Khoj
Khoj yra nemokamas, atvirojo kodo DI asmeninis asistentas, kuris jungiasi prie tavo dokumentų, užrašų ir failų ir leidžia tau užduoti klausimus apie juos natūralia kalba. Jis veikia su bet kuriuo pagrindiniu DI teikėju – OpenAI, Anthropic, Google Gemini arba vietiniu Ollama egzemplioriumi, veikiančiu tame pačiame VPS – ir papildo savo atsakymus realaus laiko žiniatinklio paieška per SearXNG ir izoliuotu Python kodo vykdymu per Terrarium.
Savo serveryje talpinamas Khoj reiškia, kad tavo dokumentai, pokalbiai ir užklausų istorija lieka tavo infrastruktūroje. Tavo failai niekada nėra siunčiami niekur kitur, išskyrus DI modelio teikėją, kurį tu aiškiai sukonfigūruoji, suteikiant tau visišką kontrolę, kokie duomenys yra bendrinami ir su kuo.
Pagrindinės Khoj savybės
Bendrauk su Dokumentais
Indeksuok savo PDF, užrašus ir failus ir užduok jiems klausimus natūralia kalba – Khoj randa tinkamą kontekstą ir atsako, naudodamas tavo pasirinktą dirbtinio intelekto modelį.
Web paieškos integravimas
Integruotas „SearXNG“ leidžia „Khoj“ gauti ir apibendrinti dabartinę informaciją iš interneto, nenukreipiant užklausų per trečiosios šalies paieškos API.
Kodo vykdymo Sandbox
Python kodas vykdomas izoliuotoje „Terrarium“ smėlio dėžėje, kad „Khoj“ galėtų atlikti skaičiavimus, duomenų analizę ir scenarijų vykdymo užduotis pokalbio metu.
Bet kuris AI modelio teikėjas
Prijunk OpenAI, Anthropic, Google Gemini arba vietinį „Ollama“ egzempliorių – keisk teikėjus nepakeisdamas to, kaip sąveikauji su „Khoj“.
Privatu nuo pat pradžių
Visi dokumentai, pokalbiai ir įterptys lieka tavo VPS – niekas nėra bendrinamas už tavo sukonfigūruoto AI modelio teikėjo ribų.
Kodėl verta naudoti Khoj Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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