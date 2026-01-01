Įdiek „MicroBin“ vienu spustelėjimu.
Lengvas, savo serveryje talpinamas teksto ir failų dalijimosi įrankis, parašytas Rust kalba, su QR kodais, pasibaigiančio galiojimo įrašais ir integruotu URL trumpintuvu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su MicroBin
„MicroBin“ yra maža, greita, visapusiška „pastebin“ ir failų dalijimosi paslauga, parašyta „Rust“ kalba. Vienas dvejetainis failas aptarnauja žiniatinklio vartotojo sąsają, failų įkėlimą, įkeltų tekstų dalijimąsi, URL trumpinimą ir administratoriaus skydelį – nereikia išorinės duomenų bazės, PHP vykdymo aplinkos ar sudėtingos priklausomybių medžio. Numatytasis diegimas yra sąmoningai minimalus, kad būtų galima jį naudoti net ir mažame VPS, tačiau jis apima visus įprastus naudojimo atvejus, dėl kurių žmonės patys talpina „pastebin“ paslaugą.
Savo VPS serveryje talpinant „MicroBin“ paslaugą, bendrinami fragmentai, ekrano nuotraukos ir trumpos nuorodos lieka jūsų infrastruktūroje, o ne viešosiose paslaugose, kurios renka duomenis apie srautą ar įterpia reklamą. Įkelti tekstai gali būti apsaugoti slaptažodžiu, nustatyti taip, kad būtų ištrinti perskaičius, užšifruoti kliento pusėje arba prisegti visam laikui, o kiekvienas įkeltas tekstas turi QR kodą ir trumpą URL, kad būtų galima greitai persiųsti į mobilųjį įrenginį.
Pagrindinės MicroBin savybės
Įklijavimai ir failų įkėlimai
Dalinkitės teksto iškarpomis ir įkelkite bet kokio tipo failus su dydžio apribojimais, automatiniu sintaksės paryškinimu ir tiesioginėmis peržiūromis.
Integruotas URL trumpintuvas
Paversk ilgas nuorodas trumpais, firminiais URL, talpinamais tavo paties domene, neįdiegus atskiros nuorodų trumpinimo paslaugos.
Pasibaigiančios galiojimo ir nudegimų pastos
Pasirink numatytuosius galiojimo terminus, automatinio ištrynimo perskaičius parinktis arba prisegti įrašus visam laikui, kad subalansuotum išsaugojimą ir privatumą.
Kliento pusės šifravimas
Pasirenkamas kliento pusės šifravimas užtikrina, kad serveris niekada nematytų atvirojo teksto jautriems fragmentams, bendrinamiems su slaptažodžiu.
QR kodai ir administravimo sąsaja
Kiekvienas įrašas gauna QR kodą, skirtą perkėlimui į mobilųjį įrenginį, o administratoriaus skydelis leidžia tau naršyti, redaguoti ar ištrinti bet kurį įrašą iš vieno ekrano.
Vienas Rust dvejetainis failas
Jokios išorinės duomenų bazės, jokio Redis, jokių foninių procesų – tik mažas Rust procesas, kuris patogiai veikia mažiausiuose VPS planuose.
Kodėl verta naudoti MicroBin Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių