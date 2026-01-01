Įdiek MLflow vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo platforma, skirta ML eksperimentams sekti, modeliams valdyti ir LLM programoms stebėti produkcijoje.
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Ką gali kurti su MLflow
MLflow yra didžiausia atvirojo kodo DI inžinerijos platforma, turinti daugiau nei 60 milijonų atsisiuntimų per mėnesį. Ji apima visą mašininio mokymosi gyvavimo ciklą: eksperimentų parametrų ir metrikų registravimą, vykdymų palyginimą tarp konfigūracijų, modelių registravimą diegimui ir jų progresavimo valdymą per testavimo ir gamybos aplinkas. Natyviai palaikoma PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain ir dešimčių kitų ML sistemų per automatinį registravimą, todėl jai reikia minimalių kodo pakeitimų, kad būtų galima ją pritaikyti.
3 versija išplečia MLflow į LLM erą su OpenTelemetry pagrindu veikiančiu paskirstytuoju sekimu agentams ir LLM iškvietimams, sisteminiu vertinimu su daugiau nei 50 integruotų vertintojų, raginimų registru su visišku kilmės sekimu ir DI šliuzu, kuris nukreipia srautą per OpenAI, Anthropic ir kitus tiekėjus su srauto ribojimu ir išlaidų kontrole. Savarankiškas talpinimas leidžia visas sekas, artefaktus ir modelio metaduomenis laikyti tavo valdomoje infrastruktūroje.
Pagrindinės MLflow savybės
Eksperimentų stebėjimas
Registruok parametrus, metrikas, žymas ir artefaktus kiekvienam mokymo vykdymui. Palygink eksperimentus greta, kad nustatytum geriausią modelio konfigūraciją.
Modelio registras
Centralizuotai valdyk ML modelius visose testavimo ir gamybos aplinkose, su versijų istorija, patvirtinimo darbo eigomis ir komandos lygio prieigos valdymu.
LLM ir Agent Atsekimas
Užfiksuokite išsamius „OpenTelemetry“ pagrindu sukurtus pėdsakus kiekvieno LLM iškvietimo ir agento žingsnio. Derinkite vėlavimą, žetonų kainas ir išvesties kokybę produkcijoje.
LLM vertinimas
Vykdyk sisteminius vertinimus naudodamas daugiau nei 50 integruotų metrikų ir LLM vertintojus. Stebėk kokybės regresijas, prieš joms pasiekiant galutinius vartotojus.
Užklausų registras
Versijuokite, testuokite ir diekite užklausas su išsamiu kilmės sekimu. Automatiškai optimizuokite užklausas naudodami pažangiausius algoritmus, siekiant pagerinti užduočių našumą.
AI vartai
Nukreipk LLM užklausas per OpenAI, Anthropic ir kitus teikėjus, naudodamas vieningą su OpenAI suderinamą API su užklausų dažnio ribojimu ir išlaidų kontrole.
Kodėl verta naudoti MLflow Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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