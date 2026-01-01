Įdiek WebTop vienu spustelėjimu.
Visa Linux darbalaukio aplinka tavo naršyklėje su nuolatinėmis sesijomis, failų valdymu ir garso ir vaizdo palaikymu.
Rinkis VPS planą WebTop
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su WebTop
„WebTop“ pateikia visą „Linux“ darbalaukio aplinką, pasiekiamą iš bet kurios naršyklės, naudojant „KasmVNC“ srautinį perdavimą. Sukurta „LinuxServer.io“, ji suteikia „KDE“, „XFCE“ ir kitas darbalaukio aplinkas su nuolatine namų katalogo saugykla, integruotu failų valdymu, garso ir vaizdo perdavimu bei sklandžiu grafikos veikimu, naudojant bendrosios atminties konfigūraciją.
Savarankiškai talpinant „WebTop“ VPS serveryje, gauni saugų nuotolinį darbalaukį, pasiekiamą be VPN ar RDP kliento programinės įrangos. Tai idealu grafinėms „Linux“ programoms paleisti iš apribotų aplinkų, suteikiant nuoseklią kūrimo ar produktyvumo darbo vietą, pasiekiamą iš bet kurio įrenginio su naršykle.
Pagrindinės WebTop savybės
Naršykle pagrįstas darbalaukis
Pasiekite pilną Linux darbalaukį iš bet kurios naršyklės, neįdiegus VPN, RDP ar nuotolinio darbalaukio kliento programinės įrangos.
Kelių darbalaukio aplinkų
Pasirink iš KDE, XFCE, MATE ir kitų darbalaukio aplinkų, atsižvelgdamas į savo darbo eigą ir resursų poreikius.
Nuolatinė saugykla
Namų katalogas ir programos duomenys išlieka tarp sesijų, todėl jūsų failai ir konfigūracijos lieka nepakitusios po kiekvieno prisijungimo iš naujo.
Garso ir vaizdo palaikymas
Multimedijos pralaidumas leidžia atkurti garsą ir vaizdą konteinerizuotoje darbalaukio aplinkoje.
Saugi nuotolinė prieiga
Gali pasiekti darbalaukį per HTTPS, naudodamas Traefik, tiesiogiai neatskleisdamas RDP ar VNC prievadų internetui.
Kodėl verta naudoti WebTop Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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