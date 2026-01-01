Iki 69 % nuolaida Headroom

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Atvirojo kodo konteksto glaudinimo tarpinis serveris, kuris sumažina LLM žetonų naudojimą nuo 60 iki 95 % DI agentams ir kodavimo įrankiams.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Headroom vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Headroom

„Headroom“ yra atvirojo kodo konteksto glaudinimo tarpinė programinė įranga, skirta AI agentams ir LLM pagrindu veikiančioms programoms. Diegiama kaip skaidrus tarpinis serveris, ji veikia tarp tavo agento ir bet kurio su „OpenAI“ suderinamo API galinio taško, automatiškai glaudindama įrankių išvestis, žurnalus, RAG fragmentus, failus ir pokalbių istoriją – sumažindama žetonų naudojimą 60–95 % be atsako tikslumo praradimo.

„Headroom“ integruojasi natūraliai su „Claude Code“, „Cursor“ ir kitais su MCP suderinamais įrankiais per savo integruotą MCP serverio sąsają. Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje pašalina trečiųjų šalių duomenų atskleidimą ir suteikia tau visišką kontrolę, prie kurio AI galinio serverio tavo agentai jungiasi.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Headroom savybės

Milžiniški žetonų sutaupymai

Suspaudžia įrankio išvestis, žurnalus ir pokalbių istoriją prieš siunčiant į LLM, sumažindamas žetonų sunaudojimą 60–95 % neprarandant tikslumo.

Proxy be kodo

Veikia kaip lengvai integruojamas tarpininkas tarp tavo agento ir bet kurios su OpenAI suderinamos API – nereikia jokių SDK pakeitimų, kad iš karto pradėtum taupyti žetonus.

Konteksto dublikatų šalinimas

Automatiškai pašalina bendro konteksto dublikatus tarp Claude, Codex, Gemini ir kitų agentų, veikiančių toje pačioje sesijoje.

MCP serverio pagalba

Pateikia suspaudimo įrankius kaip MCP galinius taškus, natūraliai integruojant su Claude Code, Cursor ir bet kokiu su MCP suderinamu kodavimo agentu.

Pasirinktinis užpakalinės dalies maršrutizavimas

Nukreipkite užklausas į bet kokią su OpenAI suderinamą galinę sistemą konfigūruodami vieną aplinkos kintamąjį – nereikia jokių agento kodo pakeitimų.

Kodėl verta naudoti Headroom Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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