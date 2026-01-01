Įdiek Headroom vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo konteksto glaudinimo tarpinis serveris, kuris sumažina LLM žetonų naudojimą nuo 60 iki 95 % DI agentams ir kodavimo įrankiams.
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Ką gali kurti su Headroom
„Headroom“ yra atvirojo kodo konteksto glaudinimo tarpinė programinė įranga, skirta AI agentams ir LLM pagrindu veikiančioms programoms. Diegiama kaip skaidrus tarpinis serveris, ji veikia tarp tavo agento ir bet kurio su „OpenAI“ suderinamo API galinio taško, automatiškai glaudindama įrankių išvestis, žurnalus, RAG fragmentus, failus ir pokalbių istoriją – sumažindama žetonų naudojimą 60–95 % be atsako tikslumo praradimo.
„Headroom“ integruojasi natūraliai su „Claude Code“, „Cursor“ ir kitais su MCP suderinamais įrankiais per savo integruotą MCP serverio sąsają. Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje pašalina trečiųjų šalių duomenų atskleidimą ir suteikia tau visišką kontrolę, prie kurio AI galinio serverio tavo agentai jungiasi.
Pagrindinės Headroom savybės
Milžiniški žetonų sutaupymai
Suspaudžia įrankio išvestis, žurnalus ir pokalbių istoriją prieš siunčiant į LLM, sumažindamas žetonų sunaudojimą 60–95 % neprarandant tikslumo.
Proxy be kodo
Veikia kaip lengvai integruojamas tarpininkas tarp tavo agento ir bet kurios su OpenAI suderinamos API – nereikia jokių SDK pakeitimų, kad iš karto pradėtum taupyti žetonus.
Konteksto dublikatų šalinimas
Automatiškai pašalina bendro konteksto dublikatus tarp Claude, Codex, Gemini ir kitų agentų, veikiančių toje pačioje sesijoje.
MCP serverio pagalba
Pateikia suspaudimo įrankius kaip MCP galinius taškus, natūraliai integruojant su Claude Code, Cursor ir bet kokiu su MCP suderinamu kodavimo agentu.
Pasirinktinis užpakalinės dalies maršrutizavimas
Nukreipkite užklausas į bet kokią su OpenAI suderinamą galinę sistemą konfigūruodami vieną aplinkos kintamąjį – nereikia jokių agento kodo pakeitimų.
Kodėl verta naudoti Headroom Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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