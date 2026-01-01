Įdiek OSRM vienu spustelėjimu.
Didelio našumo „OpenStreetMap“ maršrutizavimo variklis su integruota maršrutų vartotojo sąsaja, skirta navigacijai automobiliu, dviračiu ir pėsčiomis.
Rinkis VPS planą OSRM
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OSRM
OSRM (atvirojo kodo maršrutizavimo variklis) yra didelio našumo maršrutizavimo variklis, skirtas trumpiausiems keliams kelių tinkluose, sukurtas naudojant „OpenStreetMap“ duomenis. Jis teikia nuoseklias nuorodas, izochronas, atstumo matricas, žemėlapių atitikimą ir kelionių optimizavimą naudodamas švarų HTTP API, ir yra naudojamas gamyboje openstreetmap.org bei daugelyje komercinių žemėlapių produktų.
Šis šablonas pateikiamas su oficialia maršrutizavimo posisteme kartu su oficialia nuorodų sąsaja, todėl iškart gauni veikiančią žemėlapio vartotojo sąsają. Savarankiškas OSRM talpinimas savo VPS serveryje pašalina užklausų kvotas ir kainodaros lygius, išlaiko vietos užklausas privačias ir leidžia tau pakeisti bet kurį „OpenStreetMap“ regioną, kurio tau reikia, nesidalinant telemetrijos duomenimis su trečiąja šalimi.
Pagrindinės OSRM savybės
Integruota krypčių UI
Oficialus OSRM frontendas jau yra sukonfigūruotas tavo backendui, todėl gali turėti interaktyvų maršruto žemėlapį, nerašydamas jokio kodo.
Submilisekundinis maršrutizavimas
Daugiapakopis Dijkstra variklis grąžina kontinentinio masto maršrutus per milisekundes, net ir su kuklia VPS aparatine įranga.
Pilnas maršrutizavimo API
Maršrutų, lentelių, atitikimų, kelionių, plytelių ir artimiausių taškų galiniai taškai leidžia kurti kryptis, ETA matricas, GPS žemėlapių suderinimą ir TSP sprendiklius jų pagrindu.
Pasirinktiniai OSM regionai
Nukreipk sukomplektuotą init konteinerį į bet kurį „Geofabrik“ duomenų ištrauką, kad teiktų maršrutizavimą pasirinktam šalies, žemyno ar visos planetos masto duomenų rinkiniui.
Keli kelionių profiliai
Perjunk pridedamą Lua profilį tarp automobilio, dviračio ir pėsčiojo, kad pritaikytum maršrutą pagal diegiamą naudojimo atvejį.
Jokių kvotų arba API raktų
Vykdyk neribotas užklausas savo instancijoje be užklausų apribojimų, netikėtų sąskaitų ar trečiųjų šalių duomenų bendrinimo.
Kodėl verta naudoti OSRM Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu