Įdiek EspoCRM vienu spustelėjimu.
Nemokama, atvirojo kodo CRM platforma, skirta valdyti potencialius klientus, kontaktus, sandorius, kampanijas ir pagalbos užklausas švarioje, pritaikomoje sąsajoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su EspoCRM
EspoCRM yra visiškai atvirojo kodo CRM platforma, sukurta visų dydžių organizacijoms, kurioms reikia lanksčios, pritaikomos sistemos klientų santykiams valdyti. Ji apima visą pardavimo ciklą – potencialius klientus, sąskaitas, kontaktus, galimybes ir veiklas – kartu su rinkodaros kampanijomis, el. pašto integravimu ir integruota pagalbos tarnyba palaikymo atvejams.
Savo EspoCRM talpinimas tavo VPS serveryje visus tavo klientų duomenis perduoda tavo tiesioginei kontrolei, be jokių licencijavimo mokesčių už vartotoją, be priklausomybės nuo tiekėjo ir suteikia laisvę plėsti platformą naudojant pasirinktinius objektus, laukus ir darbo eigas, kad atitiktų tavo tikslius verslo procesus.
Pagrindinės EspoCRM savybės
Pilnas pardavimų vamzdynas
Stebėk potencialius klientus nuo pirmo kontakto iki sandorio sudarymo, su pritaikomais galimybių etapais, veiklos žurnalais ir prognozavimu, integruotais į kiekvieną paskyros įrašą.
Rinkodaros kampanijos
Kurk ir siųsk el. pašto kampanijas tiksliniams kontaktų sąrašams su atidarymo ir paspaudimų stebėjimu, nereikalaujant trečiosios šalies rinkodaros platformos.
Pasirinktiniai objektai ir laukai
Kurkite pasirinktinius duomenų modelius naudodami naujus objektų tipus, laukus, ryšius ir rodinius per administratoriaus skydelį – daugumai tinkinimų nereikia jokio kodavimo.
Integruota pagalbos tarnyba
Tvarkyk klientų aptarnavimo užklausas naudodamas užklausų valdymo sistemą, kuri tiesiogiai susieja su kontaktais, paskyromis ir pardavimų įrašais, kad gautum visą kontekstą.
REST API ir integracijos
Prijunk EspoCRM prie išorinių sistemų per švarią REST API, su integruotomis el. pašto serverių, VoIP ir populiarių verslo įrankių integracijomis.
Kodėl verta naudoti EspoCRM Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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