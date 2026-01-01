Iki 69 % nuolaida Casibase

Įdiek Casibase vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo AI žinių bazė ir LLM paremta pokalbių platforma, skirta kurti konkrečios srities asistentus.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Casibase vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Casibase

Casibase yra atvirojo kodo žinių valdymo ir dirbtinio intelekto pokalbių robotų platforma, kuri leidžia organizacijoms kurti konkrečios srities asistentus, paremtus realiais įmonės duomenimis. Ji sujungia įterpimu pagrįstą dokumentų įkėlimą su kelių didelių kalbos modelių palaikymu – įskaitant ChatGPT, Claude, Llama 3 ir DeepSeek – kad komandos galėtų užklausti savo žinių bazę, naudodamos natūralios kalbos pokalbių sąsają, nesiunčiant neapdorotų dokumentų trečiųjų šalių paslaugoms.

Savarankiškai talpinant Casibase savo VPS serveryje, nuosavi dokumentai, pokalbių istorija ir modelio API raktai lieka visiškai tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje. Sistema komplektuojama su MySQL duomenų saugojimui ir integruojasi su Casdoor, užtikrinančia įmonės lygio autentifikavimą, įskaitant GitHub, Google ir pasirinktinius OAuth teikėjus.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Casibase savybės

Kelių modelių LLM palaikymas

Prisijunk prie ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 ir HuggingFace modelių, kad galėtum keisti ar lyginti paslaugų teikėjus, neįkeldamas iš naujo savo žinių bazės.

Įterptimis pagrįsta paieška

Dokumentai yra suskaidomi į dalis ir įterpiami apdorojimo metu, taip įgalinant semantinę paiešką, kuri pateikia kontekstualiai tinkamas ištraukas, o ne raktažodžių atitikmenis.

Įmonės autentifikavimas

„Casdoor“ integracija suteikia vienkartinį prisijungimą su „GitHub“, „Google“ ir įmonės „OAuth“ teikėjais, su detaliomis leidimų kontrolėmis visose žinių saugyklose.

Daugiakalbė sąsaja

Žiniatinklio vartotojo sąsaja palaiko 12 kalbų, todėl ji prieinama visame pasaulyje paskirstytoms komandoms be papildomų lokalizavimo darbų.

Nuotolinė turto prieiga

Integruotas RDP, VNC ir SSH protokolų palaikymas leidžia tau prijungti nuotolinę infrastruktūrą kaip žinių turtą šalia dokumentų ir pokalbių istorijos.

Kodėl verta naudoti Casibase Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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