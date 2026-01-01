Įdiek Casibase vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo AI žinių bazė ir LLM paremta pokalbių platforma, skirta kurti konkrečios srities asistentus.
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Ką gali kurti su Casibase
Casibase yra atvirojo kodo žinių valdymo ir dirbtinio intelekto pokalbių robotų platforma, kuri leidžia organizacijoms kurti konkrečios srities asistentus, paremtus realiais įmonės duomenimis. Ji sujungia įterpimu pagrįstą dokumentų įkėlimą su kelių didelių kalbos modelių palaikymu – įskaitant ChatGPT, Claude, Llama 3 ir DeepSeek – kad komandos galėtų užklausti savo žinių bazę, naudodamos natūralios kalbos pokalbių sąsają, nesiunčiant neapdorotų dokumentų trečiųjų šalių paslaugoms.
Savarankiškai talpinant Casibase savo VPS serveryje, nuosavi dokumentai, pokalbių istorija ir modelio API raktai lieka visiškai tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje. Sistema komplektuojama su MySQL duomenų saugojimui ir integruojasi su Casdoor, užtikrinančia įmonės lygio autentifikavimą, įskaitant GitHub, Google ir pasirinktinius OAuth teikėjus.
Pagrindinės Casibase savybės
Kelių modelių LLM palaikymas
Prisijunk prie ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 ir HuggingFace modelių, kad galėtum keisti ar lyginti paslaugų teikėjus, neįkeldamas iš naujo savo žinių bazės.
Įterptimis pagrįsta paieška
Dokumentai yra suskaidomi į dalis ir įterpiami apdorojimo metu, taip įgalinant semantinę paiešką, kuri pateikia kontekstualiai tinkamas ištraukas, o ne raktažodžių atitikmenis.
Įmonės autentifikavimas
„Casdoor“ integracija suteikia vienkartinį prisijungimą su „GitHub“, „Google“ ir įmonės „OAuth“ teikėjais, su detaliomis leidimų kontrolėmis visose žinių saugyklose.
Daugiakalbė sąsaja
Žiniatinklio vartotojo sąsaja palaiko 12 kalbų, todėl ji prieinama visame pasaulyje paskirstytoms komandoms be papildomų lokalizavimo darbų.
Nuotolinė turto prieiga
Integruotas RDP, VNC ir SSH protokolų palaikymas leidžia tau prijungti nuotolinę infrastruktūrą kaip žinių turtą šalia dokumentų ir pokalbių istorijos.
Kodėl verta naudoti Casibase Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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