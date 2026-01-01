Įdiek Paymenter vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo atsiskaitymo ir prenumeratų valdymo platforma, sukurta hostingo įmonėms, su „Stripe“, „PayPal“ ir automatinio aprūpinimo integracijomis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Paymenter
„Paymenter“ yra atvirojo kodo atsiskaitymų platforma, sukurta specialiai hostingo įmonėms ir paslaugų teikėjams, kuriems reikia profesionalaus prenumeratų valdymo be mokesčių už kiekvieną operaciją ar nuosavybės teisių licencijavimo išlaidų. Ji valdo visą kliento gyvavimo ciklą – nuo paslaugų teikimo iki sąskaitų faktūrų generavimo ir mokėjimų surinkimo – su integruotomis „Stripe“, „PayPal“, „Pterodactyl“, „cPanel“, „Plesk“ ir „DirectAdmin“ integracijomis. Sukurta naudojant „Laravel“ su švariu administratoriaus valdymo skydeliu, „Paymenter“ suteikia hostingo verslams lankstumo pritaikyti kiekvieną savo atsiskaitymo patirties aspektą.
Savo VPS serveryje talpinant „Paymenter“ reiškia jokių operacijų antkainių, jokių klientų apribojimų ir visišką platformos kontrolę. „MariaDB“ ir „Redis“ veikia lokaliai, užtikrindamos greitą atsiskaitymą ir efektyvias administratoriaus operacijas, o MIT licencija leidžia tau modifikuoti ir plėsti platformą, kad ji atitiktų tavo tikslų verslo modelį.
Pagrindinės Paymenter savybės
Prenumeratos valdymas
Tvarkyk pasikartojančius atsiskaitymus su lanksčiais ciklais, automatiniais atnaujinimo priminimais ir proporciniu apmokestinimu, kad klientams visada būtų tiksliai apskaičiuojama už naudojamas paslaugas.
Automatinis aprūpinimas
Nauji paslaugų užsakymai automatiškai parūpina išteklius per Pterodactyl, cPanel, Plesk arba DirectAdmin integracijas, pašalindami rankinį nustatymą tarp apmokėjimo ir pristatymo.
Keli mokėjimo šliuzai
Priimk mokėjimus per Stripe, PayPal ir Mollie iš karto, suteikdamas klientams pageidaujamus mokėjimo būdus be individualaus integravimo darbų.
Klientų savitarnos portalas
Klientai tvarko savo paslaugas, sąskaitas faktūras ir paskyros duomenis per firminį portalą, sumažindami pagalbos užklausų skaičių dėl įprastų atsiskaitymo klausimų.
Išplečiama įskiepių sistema
Pridėk pasirinktines integracijas, mokėjimo vartus ir aprūpinimo modulius naudodamas įskiepių architektūrą, nemodifikuodamas pagrindinio platformos kodo.
Kodėl verta naudoti Paymenter Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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