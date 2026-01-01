Iki 69 % nuolaida Paymenter

Įdiek Paymenter vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo atsiskaitymo ir prenumeratų valdymo platforma, sukurta hostingo įmonėms, su „Stripe“, „PayPal“ ir automatinio aprūpinimo integracijomis.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Paymenter vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Paymenter

„Paymenter“ yra atvirojo kodo atsiskaitymų platforma, sukurta specialiai hostingo įmonėms ir paslaugų teikėjams, kuriems reikia profesionalaus prenumeratų valdymo be mokesčių už kiekvieną operaciją ar nuosavybės teisių licencijavimo išlaidų. Ji valdo visą kliento gyvavimo ciklą – nuo paslaugų teikimo iki sąskaitų faktūrų generavimo ir mokėjimų surinkimo – su integruotomis „Stripe“, „PayPal“, „Pterodactyl“, „cPanel“, „Plesk“ ir „DirectAdmin“ integracijomis. Sukurta naudojant „Laravel“ su švariu administratoriaus valdymo skydeliu, „Paymenter“ suteikia hostingo verslams lankstumo pritaikyti kiekvieną savo atsiskaitymo patirties aspektą.

Savo VPS serveryje talpinant „Paymenter“ reiškia jokių operacijų antkainių, jokių klientų apribojimų ir visišką platformos kontrolę. „MariaDB“ ir „Redis“ veikia lokaliai, užtikrindamos greitą atsiskaitymą ir efektyvias administratoriaus operacijas, o MIT licencija leidžia tau modifikuoti ir plėsti platformą, kad ji atitiktų tavo tikslų verslo modelį.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Paymenter savybės

Prenumeratos valdymas

Tvarkyk pasikartojančius atsiskaitymus su lanksčiais ciklais, automatiniais atnaujinimo priminimais ir proporciniu apmokestinimu, kad klientams visada būtų tiksliai apskaičiuojama už naudojamas paslaugas.

Automatinis aprūpinimas

Nauji paslaugų užsakymai automatiškai parūpina išteklius per Pterodactyl, cPanel, Plesk arba DirectAdmin integracijas, pašalindami rankinį nustatymą tarp apmokėjimo ir pristatymo.

Keli mokėjimo šliuzai

Priimk mokėjimus per Stripe, PayPal ir Mollie iš karto, suteikdamas klientams pageidaujamus mokėjimo būdus be individualaus integravimo darbų.

Klientų savitarnos portalas

Klientai tvarko savo paslaugas, sąskaitas faktūras ir paskyros duomenis per firminį portalą, sumažindami pagalbos užklausų skaičių dėl įprastų atsiskaitymo klausimų.

Išplečiama įskiepių sistema

Pridėk pasirinktines integracijas, mokėjimo vartus ir aprūpinimo modulius naudodamas įskiepių architektūrą, nemodifikuodamas pagrindinio platformos kodo.

Kodėl verta naudoti Paymenter Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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