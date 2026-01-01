Įdiek WriteFreely vienu spustelėjimu.
Minimalistinė atvirojo kodo tinklaraščių platforma, sukurta remiantis „Markdown“, netrukdomu rašymu ir „ActivityPub“ federacija.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su WriteFreely
„WriteFreely“ yra švari, minimalistinė leidybos platforma, sukurta atsižvelgiant į rašymo procesą. Įrašai kuriami paprastu „Markdown“ formatu, redaktorius netrukdo, o viešojo skaitymo patirtis pašalina komentarus, skelbimus ir stebėjimo priemones – paliekant tik žodžius. Integruotas „ActivityPub“ palaikymas leidžia „Fediverse“ sekėjams prenumeruoti tavo tinklaraštį tiesiogiai iš „Mastodon“ ir kitų federacinių paslaugų.
Savarankiškas „WriteFreely“ talpinimas tavo VPS serveryje leidžia tavo rašiniams likti tavo domene, be algoritmų srautų ir platformos išjungimų. Lengvas „Go“ dvejetainis failas naudoja minimalius išteklius, viską išsaugo vienoje „SQLite“ duomenų bazėje ir suteikia tau visišką eksportavimo, temų ir federacijos nustatymų kontrolę.
Pagrindinės WriteFreely savybės
„Markdown“ pirmiausia redaktorius
Rašyk paprastu Markdown formatu, naudodamas dėmesio netrukdantį redaktorių, kuris automatiškai išsaugo juodraščius ir netrukdo, kol susitelki į žodžius.
ActivityPub federacija
Mastodon ir kitų Fediverse paslaugų sekėjai gali tiesiogiai prenumeruoti tavo tinklaraštį, pasiekdami skaitytojus be algoritmų valdomų srautų.
Švari skaitymo patirtis
Vieši įrašai rodomi su tipografiniu, be reklamų išdėstymu ir be sekimo – skaitytojai mato tavo rašinį taip, kaip jį parašei.
Pasirinktinės temos ir CSS
Pasirink iš integruotų temų arba įkelk individualų CSS, kad pritaikytum savo tinklaraštį pagal prekės ženklą, neliesdamas šablonų ar neperkurdamas dvejetainio failo.
Juodraščiai ir planavimas
Išsaugok privačius juodraščius neribotą laiką, tada suplanuok arba publikuok įrašus, kai būsi pasiruošęs – nereikia jokių trečiųjų šalių TVS papildinių.
Lengvas ir nešiojamas
Vienas Go dvejetainis failas, paremtas SQLite, reiškia, kad visas tavo tinklaraštis telpa nedideliame tūryje. Jį galima perkelti tarp serverių tiesiog nukopijavus vieną failą.
Kodėl verta naudoti WriteFreely Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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