Įdiek Radarr vienu spustelėjimu.
Automatinė filmų kolekcijos tvarkyklė, kuri stebi naujus išleidimus, atsisiunčia per tavo pasirinktą klientą ir tvarko tavo biblioteką.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Radarr
Radarr yra išsamus automatizuotas filmų kolekcijos tvarkytuvas, skirtas Usenet ir BitTorrent naudotojams. Jis stebi RSS srautus, ieškodamas naujų leidimų, atitinkančių tavo kokybės profilius, inicijuoja atsisiuntimus per klientus, tokius kaip qBittorrent ar SABnzbd, ir automatiškai pervadina bei sutvarko tavo biblioteką. Pasirinktinių formatų palaikymas leidžia tau nustatyti konkrečius kodavimus – 4K HDR, Dolby Vision, REMUX – o Radarr atnaujins esamus failus, kai pasirodys geresni leidimai.
Radarr paleidimas VPS serveryje užtikrina jo veikimą visą parą su nuolatiniu pralaidumu, garantuodamas, kad niekada nepraleisi leidimo lango. Jis tiesiogiai integruojasi su Plex, Jellyfin ir Emby, kad atnaujintų tavo medijos serverio biblioteką, kai tik atsiranda naujas failas, ir natūraliai dera su Sonarr, Lidarr ir Prowlarr, kad sukurtų visą automatizuotą medijos ekosistemą.
Pagrindinės Radarr savybės
Automatinis stebėjimas
RSS srauto stebėjimas aptinka naujai išleistus filmus vos tik jiems pasirodžius ir automatiškai įkelia atsisiuntimus į eilę pagal tavo kokybės nuostatas.
Kokybės profiliai
Apibrėžk priimtinas raiškas, kodekus ir failų dydžius kiekvienam filmui, kad būtų atsisiųstos ir išsaugotos tik tos versijos, kurių tikrai nori.
Automatiniai atnaujinimai
„Radarr“ stebi geresnės kokybės leidimus po pirminio atsisiuntimo ir skaidriai pakeičia failus, laikui bėgant išlaikydamas tavo bibliotekos aukščiausią kokybę.
Medijos serverio integracija
Automatiniai bibliotekos atnaujinimo pranešimai, skirti Plex, Jellyfin ir Emby, reiškia, kad naujai atsisiųsti filmai tavo srautinio perdavimo programėlėje atsiranda per kelias sekundes.
Importų sąrašas
Importuok stebimųjų sąrašus iš IMDb, Trakt ir TMDb, kad automatiškai pridėtum filmus į savo stebimųjų eilę, kai pažymi pavadinimus kaip norimus žiūrėti.
Kodėl verta naudoti Radarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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