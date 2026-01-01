Įdiek Gramps Web vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama genealogijos platforma, skirta šeimos medžių kūrimui, tyrinėjimui ir dalijimuisi iš bet kurios naršyklės.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Gramps Web
„Gramps Web“ yra bendradarbiavimo žiniatinklio sąsaja, skirta „Gramps“ – plačiausiai naudojamai atvirojo kodo genealogijos platformai. Ji paverčia jūsų privačią šeimos medžio duomenų bazę daugelio vartotojų žiniatinklio programa – pasiekiama iš bet kurios naršyklės – su interaktyviomis diagramomis, žemėlapiais, viso teksto paieška ir DNR analizės įrankiais. Skirtingai nuo debesų genealogijos paslaugų, kurios monetizuoja jūsų šeimos istorijos duomenis, „Gramps Web“ veikia tik jūsų VPS serveryje, išlaikydama kiekvieną protėvių įrašą, dokumentą ir nuotrauką visiškai jūsų kontrolėje.
„Gramps Web“ naudoja „Gramps“ gimtąjį duomenų bazės formatą, todėl esami darbalaukio „Gramps“ duomenys importuojami tiesiogiai, o per žiniatinklio sąsają atlikti pakeitimai sinchronizuojami atgal į darbalaukio programą. Pirmasis užsiregistravęs vartotojas tampa medžio savininku ir administratoriumi.
Pagrindinės Gramps Web savybės
Interaktyvūs šeimos medžiai
Vėduoklės diagramos, giminės medžio vaizdai, palikuonių medžiai ir laiko juostos vizualizacijos suteikia skirtingas perspektyvas į tavo šeimos istoriją naršyklėje.
Viso teksto paieška
Ieškok kiekvieno asmens, vietos, įvykio, šaltinio ir pastabos savo medyje akimirksniu — įskaitant turinį pridėtuose dokumentuose ir medijoje.
Kompiuterio sinchronizavimas
Naudoja Gramps gimtąjį duomenų bazės formatą dvipusiam sinchronizavimui su Gramps darbalaukio programa, kad interneto ir darbalaukio pakeitimai būtų sinchronizuoti.
Daugelio vartotojų bendradarbiavimas
Pakviesk šeimos narius su vaidmenimis pagrįstais leidimais – redaktoriai gali pridėti įrašus, o žiūrintieji gali tik naršyti, taip jūsų duomenys bus tvarkingi.
DNR analizės įrankiai
Chromosomų naršyklė, bendrų DNR segmentų vizualizavimas ir rinkinių valdymas, skirtas genetinės genealogijos duomenims integruoti kartu su tradiciniais įrašais.
Kodėl verta naudoti Gramps Web Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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