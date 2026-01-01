Įdiek openrouteservice vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas maršrutizavimo variklis, sukurtas remiantis OpenStreetMap duomenimis, su nuorodomis, izochronais ir matricos API, skirtas automobiliams, dviračiams ir pėstiesiems.
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Ką gali kurti su openrouteservice
„openrouteservice“ yra atvirojo kodo maršrutizavimo variklis, sukurtas „HeiGIT“, kuris „OpenStreetMap“ duomenis paverčia gamybai paruoštomis nuorodomis, laiko ir atstumo matricomis bei izochronų pasiekiamumo poligonais. Skirtingai nuo komercinių žemėlapių API, jis suteikia kūrėjams nemokamą, visiškai skaidrų maršrutizavimo foną su profiliais, pritaikytais automobiliams, sunkiasvorėms transporto priemonėms, dviračiams, pėstiesiems ir neįgaliojo vežimėliams.
Savarankiškai talpinant „openrouteservice“ savo VPS serveryje, pašalinami mokesčiai už užklausą, apribojimai ir trečiųjų šalių duomenų bendrinimas. Tu kontroliuoji, kurie regionai ir profiliai yra įkeliami, tu išlaikai klientų koordinates privačias ir gali išplėsti variklį pasirinktiniais OSM ištraukomis, apribojimais ir aukščio duomenimis, pritaikytais tavo programai.
Pagrindinės openrouteservice savybės
Kryptys API
Gali apskaičiuoti maršrutus nuo taško iki taško ir daugiastotelius maršrutus su nuosekliomis instrukcijomis, geometrija ir aukščio duomenimis, pritaikytus įvairiems transporto profiliams.
Izochronos pasiekiamumas
Generuokite laiku arba atstumu pagrįstus poligonus, rodančius, kokį tiksliai atstumą vartotojas gali nukeliauti iš bet kurios pradinės vietos pagal nustatytą biudžetą.
Matricų skaičiavimai
Apskaičiuok daugelio krypčių kelionės laikus ir atstumus vienu užklausimu, idealu logistikai, siuntų valdymui ir pristatymo zonų optimizavimui.
Keli transporto profiliai
Pateikiama su suderintais profiliais automobiliams, sunkiasvorėms transporto priemonėms, dviračiams, pėstiesiems ir neįgaliojo vežimėliams, kiekvienas atsižvelgiantis į OSM prieigos taisykles ir apribojimus.
Paremtas OpenStreetMap
Įkelk bet kokią OSM PBF ištrauką iš Geofabrik arba savo šaltinio, kad galėtum teikti visiškai savarankišką maršrutizavimą tiems regionams, kurių tau iš tikrųjų reikia.
OpenAPI ir Swagger UI
Standartus atitinkanti REST API su integruota „Swagger“ dokumentacija leidžia lengvai integruoti maršrutizavimą į žiniatinklio, mobiliąsias ir „backend“ programas.
Kodėl verta naudoti openrouteservice Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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