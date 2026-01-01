Įdiek Maybe vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo asmeninių finansų ir turto valdymo programėlė, kuri visus jūsų finansinius duomenis saugo jūsų serveryje.
Rinkis VPS planą Maybe
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Maybe
„Maybe“ yra visiškai atvirojo kodo asmeninių finansų ir turto valdymo platforma, iš pradžių sukurta kaip rizikos kapitalo finansuojamas startuolis ir vėliau išleista pagal AGPLv3 licenciją. Ji sujungia banko sąskaitas, investicinius portfelius, nekilnojamąjį turtą ir įsipareigojimus viename prietaisų skydelyje su grynosios vertės stebėjimu, operacijų kategorizavimu ir biudžeto planavimu. Pasirenkama „OpenAI“ integracija prideda dirbtinio intelekto pagrindu veikiančių finansinių įžvalgų, nepaversdama jų privalomomis.
Įdiegus „Maybe“ savo VPS serveryje, tavo jautrūs finansiniai duomenys niekada nepraeina per trečiųjų šalių serverius, išvengi pasikartojančių SaaS mokesčių ir išlaikai visas eksporto bei tinkinimo galimybes, kurias komercinės platformos riboja.
Pagrindinės Maybe savybės
Grynosios vertės sekimas
Apjunkite visas sąskaitas ir turtą viename prietaisų skydelyje su istorinėmis tendencijomis ir kelių valiutų palaikymu.
Investicijų portfelis
Stebėk akcijas, kriptovaliutas ir kitas investicijas su automatiniu sinchronizavimu iš pagrindinių brokerių ir atnaujinimais realiuoju laiku.
Operacijų kategorizavimas
Išmaniosios taisyklės ir pasirenkama DI valdoma automatizacija klasifikuoja išlaidas, kad biudžetai išliktų tikslūs be rankinio darbo.
Visiškas duomenų privatumas
Finansiniai duomenys saugomi tik tavo VPS – jokios trečiųjų šalių prieigos, jokios reklamos analizės, jokių SaaS prenumeratos mokesčių.
AI finansinės įžvalgos
Atsinešk savo OpenAI API raktą ir atrakink pokalbių finansinius patarimus bei automatizuotus kategorizavimo pasiūlymus.
Kodėl verta naudoti Maybe Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.