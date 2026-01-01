Įdiekite Netdata vienu spustelėjimu.
Infrastruktūros stebėjimas realiuoju laiku su 1 sekundės tikslumu, daugiau nei 800 integracijų ir nereikalaujantis jokios konfigūracijos.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Netdata
„Netdata“ yra atvirojo kodo, realaus laiko infrastruktūros stebėjimo platforma, kuri renka tūkstančius metrikų per sekundę iš jūsų serverių, konteinerių, programų ir debesies paslaugų. Skirtingai nuo tradicinių stebėjimo sistemų, kurioms reikalingi atskiri duomenų rinkimo, saugojimo ir vizualizavimo sluoksniai, „Netdata“ visus tris sujungia į vieną lengvą agentą – pateikdama tiesiogines ataskaitų lentas per kelias sekundes po diegimo, be jokio rankinio konfigūravimo įprastoms paslaugoms.
Su daugiau nei 78 000 „GitHub“ žvaigždučių ir 500 milijonų „Docker“ atsisiuntimų, „Netdata“ yra vienas plačiausiai naudojamų savarankiškai valdomų stebėjimo sprendimų. Paleidus ją savo VPS serveryje, visa infrastruktūros metrika lieka privati jūsų tinkle, su visiška kontrole virš duomenų saugojimo politikų, įspėjimo taisyklių ir ataskaitų lentos prieigos.
Pagrindinės Netdata savybės
1 sekundės metrikos granuliarumas
Užfiksuoja CPU šuolius, atminties apkrovą ir vėlavimo pikus, kurių visiškai nepastebi 10 ar 60 sekundžių apklausos intervalai.
800+ automatiškai aptiktos integracijos
Automatiškai aptinka ir stebi duomenų bazes, žiniatinklio serverius, pranešimų eiles ir debesies paslaugas, veikiančias serveryje — nereikia jokių konfigūracijos failų.
ML pagrindu veikiantis anomalijų aptikimas
Apmoko anomalijų modelį kiekvienai metrikai ir parodo neįprastus dėsningumus, kol šie nesukėlė gedimų, be rankinio slenksčių derinimo.
Docker konteinerių stebėjimas
Aptinka visus veikiančius konteinerius per Docker lizdą ir stebi procesoriaus, atminties, tinklo I/O bei disko naudojimą kiekvienam konteineriui.
Iš anksto sukonfigūruota įspėjimų biblioteka
Pateikiama su šimtais išbandytų įspėjimų, apimančių OS, duomenų bazes ir programų metrikas – aktyvių iš karto po diegimo.
Kodėl verta naudoti Netdata Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.