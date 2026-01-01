Įdiek Tiny File Manager vienu spustelėjimu.
Lengva, vieno failo PHP žiniatinklio failų tvarkyklė, skirta serverio failų įkėlimui, atsisiuntimui ir tvarkymui iš bet kurios naršyklės.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Tiny File Manager
„Tiny File Manager“ yra kompaktiškas, atvirojo kodo failų tvarkytuvas, kuris veikia tik kaip vienas PHP failas, suteikdamas tau visapusišką naršyklės sąsają failams tvarkyti tavo serveryje be SSH ar FTP klientų. Jis palaiko failų įkėlimą ir atsisiuntimą, kopijavimą, perkėlimą, pervadinimą, ištrynimą, archyvų kūrimą ir integruotą teksto redaktorių – visa tai pasiekiama per švarią, reaguojančią žiniatinklio vartotojo sąsają.
Savarankiškai talpinant „Tiny File Manager“ savo VPS, tavo failai lieka tavo kontrolėje ir leidžia tau suteikti vaidmenimis pagrįstą prieigą komandos nariams su skirtingais leidimų lygiais. Jo minimalus pėdsakas reiškia, kad jis veikia kartu su tavo esamomis programomis, nepridėdamas pastebimo resursų viršijimo.
Pagrindinės Tiny File Manager savybės
Pilnos failų operacijos
Įkelkite, atsisiųskite, kopijuokite, perkelkite, pervardykite ir ištrinkite failus bei aplankus tiesiai iš naršyklės, nereikalaujant SSH ar FTP prieigos.
Kelių naudotojų prieiga
Sukurkite kelias vartotojų paskyras su individualiais slaptažodžiais ir leidimų lygiais, įskaitant tik skaitymo teises ribotai prieigai.
Įmontuotas teksto redaktorius
Redaguok konfigūracijos failus, scenarijus ir kodą tiesiogiai naršyklėje su sintaksės paryškinimu, ir tau nereikės atskiro redaktoriaus.
Archyvo pagalba
Kurkite ZIP archyvus ir išskleiskite suglaudintus failus naudodami žiniatinklio sąsają, supaprastindami masinius perkėlimus ir atsargines kopijas nenaudodami komandų eilutės įrankių.
Failų paieška
Ieškokite kataloguose pagal failo pavadinimą ar turinį, kad greitai rastumėte failus, rankiniu būdu nenaršydami aplankų medžių.
Kodėl verta naudoti Tiny File Manager Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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