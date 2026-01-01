Įdiek ByteStash vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama kodo fragmentų tvarkyklė su sintaksės paryškinimu, visatekste paieška ir pasirenkamu SSO, skirta kūrėjams ir komandoms.
Rinkis VPS planą ByteStash
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ByteStash
ByteStash yra savarankiškai talpinama žiniatinklio programa, skirta kodo fragmentams saugoti, tvarkyti ir bendrinti vienoje ieškomoje bibliotekoje. Ji palaiko dešimtis programavimo kalbų su visišku sintaksės paryškinimu, leidžia tau filtruoti pagal kalbą ar raktinį žodį, prisegti mėgstamiausius, kad būtų galima greitai pasiekti, ir viešai bendrinti fragmentus, nereikalaujant paskyrų iš gavėjų.
Skirtingai nei debesų pagrindu veikiančios fragmentų priemonės, ByteStash veikia visiškai tavo infrastruktūroje su lengva SQLite duomenų baze – nereikia jokių išorinių paslaugų. Ji turi pilną REST API su Swagger dokumentacija ir pasirenkama OpenID Connect integracija, todėl ji vienodai tinka individualiems kūrėjams ir komandoms, naudojančioms centralizuotą tapatybės valdymą.
Pagrindinės ByteStash savybės
Sintaksės paryškinimas
Palaiko dešimtis programavimo kalbų, todėl kiekvienas kodo fragmentas atvaizduojamas su tiksliu, įskaitomu sintaksės spalvinimu.
Pilno teksto paieška
Ieškok ir filtruok visą savo fragmentų biblioteką pagal kalbą, raktinį žodį ar žymą, kad rastum tiksliai tai, ko tau reikia per kelias sekundes.
Viešas bendrinimas
Bendrink atskirais fragmentais ar kolekcijomis naudodamas viešąsias nuorodas – gavėjams nereikės paskyros, kad juos peržiūrėtų.
REST API prieiga
Visas CRUD API su integruota Swagger dokumentacija leidžia integruoti fragmentų gavimą į scenarijus, redaktorius ar CI sistemas.
SSO integracija
Prijunk bet kurį „OpenID Connect“ teikėją, kad įgalintum vienkartinį prisijungimą komandoms, kurios jau naudoja centralizuotą tapatybės valdymą.
Kodėl verta naudoti ByteStash Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.