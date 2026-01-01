Įdiek Letta vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo sistema, skirta kurti būseną išlaikantiems AI agentams su nuolatine atmintimi, kurie mokosi ir tobulėja laikui bėgant.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Letta
Letta yra atvirojo kodo sistema, skirta kurti dirbtinio intelekto agentus su ilgalaike atmintimi, leidžianti jiems mokytis iš pokalbių ir tobulėti laikui bėgant. Skirtingai nei būsenos neturintys pokalbių robotai, Letta agentai palaiko atminties blokus, kurie išlieka tarp sesijų, prisimena vartotojo nuostatas ir pritaiko savo elgesį pagal sukauptą patirtį.
Savo VPS serveryje talpinant Letta, tu įgyji visišką agento duomenų ir atminties kontrolę, panaikini API mokesčius už atminties valdymą už kiekvieną užklausą ir gali integruoti bet kurį LLM teikėją – nuo OpenAI ir Anthropic iki vietoje talpinamų Ollama modelių – be priklausomybės nuo tiekėjo.
Pagrindinės Letta savybės
Nuolatinė agento atmintis
Agentai išlaiko kontekstą tarp sesijų, naudodami struktūrizuotus atminties blokus, todėl niekada nepamiršta ankstesnių pokalbių ar vartotojo nuostatų.
Kelių tiekėjų LLM palaikymas
Prisijunk prie OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama ir kitų – keisk modelius nekeisdamas savo agento logikos.
REST API ir SDKs
Visas REST API su Python ir TypeScript SDK, skirtas integruoti būseną išlaikančius agentus į bet kokią programą ar darbo eigą.
Daugelio agentų orkestravimas
Kurk sudėtingas duomenų apdorojimo grandines su agentų tarpusavio komunikacija, bendrąja atmintimi ir koordinuotu užduočių vykdymu.
Įrankio vykdymas
Agentai gali iškviesti pasirinktinius įrankius ir vykdyti kodą izoliuotose aplinkose, kad veiktų realiame pasaulyje.
Atminties savitaisa
Agentai atnaujina savo atminties blokus realiuoju laiku, įgalindami nuolatinį tobulėjimą ir adaptyvų elgesį.
Kodėl verta naudoti Letta Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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