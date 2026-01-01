Įdiek Mopidy vienu spustelėjimu.
Išplečiamas Python muzikos serveris, kuris transliuoja iš vietinių failų, Spotify, SoundCloud, TuneIn ir kitų šaltinių per vieną naršyklės sąsają.
Rinkis VPS planą Mopidy
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Mopidy
Mopidy yra išplečiamas muzikos serveris, parašytas Python kalba, kuris sujungia dešimtis garso šaltinių į vieną atkūrimo eilę. Įdiegus atitinkamus plėtinius, jis gali transliuoti vietinius failus kartu su Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, tinklalaidėmis ir interneto radiju, pateikdamas juos per MPD, HTTP ir JSON-RPC API, kad bet kuris MPD klientas ar žiniatinklio sąsaja galėtų valdyti tą pačią biblioteką.
Šis šablonas sujungia Mopidy su populiaria „Iris“ žiniatinklio sąsaja, suteikdamas tau naršyklės pagrindu veikiančią sąsają, skirtą naršyti bibliotekas, kurti eiles ir valdyti grojaraščius iš bet kurio įrenginio. Savarankiškai talpinant Mopidy VPS serveryje, tavo sujungti muzikos šaltiniai lieka už vieno privataus galinio taško, be jokių abonentinių mokesčių už kiekvieną šaltinį, išskyrus tuos, kuriuos jau naudoji iš pirminių tiekėjų.
Pagrindinės Mopidy savybės
Iris web frontend
Pridėtas „Iris“ plėtinys suteikia išbaigtą naršyklės vartotojo sąsają, skirtą šaltinių naršymui, takelių įdėjimui į eilę ir grojaraščių valdymui iš stalinio kompiuterio ar mobiliojo įrenginio.
Daugiašaltinis atkūrimas
Įdiek plėtinius, kad sujungtum Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, tinklalaides ir vietinius failus į vieną bendrą eilę.
MPD protokolo palaikymas
Palaiko Music Player Daemon protokolą 6600 prievade, todėl bet kuris MPD klientas, pvz., ncmpcpp, M.A.L.P. ar Cantata, gali valdyti atkūrimą.
Pip įdiegiami plėtiniai
Pridėti naujų šaltinių diegimo metu naudojant PIP_PACKAGES kintamąjį, neperstatant atvaizdžio ar neredaguojant konfigūracijos failų.
JSON-RPC HTTP API
Pilna HTTP ir WebSocket API leidžia kurti individualius valdiklius, balso asistentus arba namų automatizavimo paleidiklius, naudojant tą patį variklį.
„Snapcast“ paruošta
Numatytoji garso srauto sistema rašo į „Snapcast FIFO“, kad galėtum pridėti kelių kambarių sinchronizuotą atkūrimą ant viršaus, kai tik tau prireiks.
Kodėl verta naudoti Mopidy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.